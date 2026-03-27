Errejón vuelve a los juzgados para «poner límites a las difamaciones» de Mouliaá

Íñigo Errejón volvió este viernes a los juzgados de Madrid para ratificar la querella admitida contra Elisa Mouliaá por presuntas calumnias en el marco de la causa por presuntos abusos sexuales continuados. Se trata de un procedimiento paralelo, que instruye otro órgano judicial diferente. El que fuera portavoz de Sumar en el Congreso ha comparecido ante los medios de comunicación para recordar que esta vez no viene a «defenderse» de las acusaciones de la actriz, sino a «poner un límite a las difamaciones y a las calumnias» de esta, quien acusó en redes sociales al exdiputado de «extorsionar» a dos testigos de la causa por un delito sexual.

«La verdad se tiene que abrir camino en primer lugar en las instituciones de justicia», ha señalado Errejón, quien ha aseverado que «hace bastante más de un año» se presentó ante los juzgados esta querella «para defenderse» y ha asegurado que «el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio, aunque lo haga más lentamente». «Durante este año hemos visto cómo todas las declaraciones de los testigos contradijeron la versión» de Mouliaá y la «desmintieron», ha afirmado Errejón, que ha asegurado que «hasta la propia Fiscalía» en dos ocasiones «se pronunció» de manera inequívoca «a favor del archivo» y su absolución por presunto abuso sexual continuado.

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Sobre esta querella, Errejón señaló en un escrito que el pasado 20 de junio del 2025 declararon como testigos Borja y Soraya, los dos organizadores de la fiesta donde presuntamente se produjo la agresión sexual en el 2021 que Mouliaá denunció tres años después. La actriz había solicitado suspender su declaración por motivos médicos, pero el juez instructor Arturo Zamarriego rechazó ayer su petición al no haber aportado el informe médico sobre su «supuesta enfermedad», un cuadro de ansiedad según fuentes de su defensa.

Sin embargo, el juez ha suspendido su declaración porque la querellada no ha acudido finalmente a la cita señalada y deberá dictar ahora una resolución para volver a fijar el interrogatorio otro día.

Indemnización

La abogada de Errejón había pedido un acto de conciliación y que Mouliaá le pagara una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras. La actriz rechazó conciliar, por lo que dejó vía libre para que el cofundador de Podemos acudiera a los juzgados. «Mouliaá reaccionó en su red social X, difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de este con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor», explicaba cuando se querelló.

Además, recogía una serie de 14 mensajes publicados por la artista en la citada red social. «No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad», publicó Mouliaá entonces en respuesta a las noticias publicadas por una serie de medios de comunicación.

La causa por los presuntos abusos sexuales continuados está a la espera de juicio oral y la acusación particular y popular reclama tres años de prisión para Errejón. La Fiscalía respalda el archivo de las actuaciones y la pelota está en el tejado de la Audiencia Provincial de Madrid, instancia superior al juzgado, que debe de pronunciarse sobre los recursos