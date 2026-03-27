Cuerpo y España prometen sus cargos como vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Hacienda ante Felipe VI

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero; el rey Felipe VI y el ministro de Hacienda, Arcadi España Pool | EUROPA PRESS

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el nuevo titular de Hacienda, Arcadi España, han prometido sus cargos ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Al acto también han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como notario mayor del Reino.

Posteriormente, a las 12.30 horas, escenificarán el tradicional traspaso de carteras como vicepresidente primero, en el caso de Cuerpo, y como ministro de Hacienda, en el de España, con María Jesús Montero, en la sede del Ministerio de Hacienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves los nombramientos de ambos, en sustitución de Montero, que deja el Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas en Andalucía que se celebran el próximo 17 de mayo.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, jura el cargo ante el rey Pool | EUROPA PRESS

Cuerpo, licenciado en Economía (2003) por la Universidad de Extremadura, Máster en Economía por la London School of Economics (2004) y Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid (2017), es ministro de Economía, Comercio y Empresa desde diciembre del 2023.

Desde el año 2008 pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. En su experiencia profesional ha ocupado, desde agosto de 2021 hasta diciembre del 2023, el cargo de secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, además de ser director general de Análisis Macroeconómico en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, entre otros cargos.

El ministro de Hacienda, Arcadi España jura su cango ante el rey Pool | EUROPA PRESS

Por su parte, Arcadi España era hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, máster en Dirección y Gestión Pública por Analistas Financieros Internacionales y ha ejercido en el ámbito privado como consultor.

España fue uno de los hombres fuertes en el Gobierno del presidente autonómico Ximo Puig, primero como su jefe de gabinete en la primera legislatura del Botànic, después al frente de la consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y finalmente como consejero de Hacienda.