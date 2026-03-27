Cinco jóvenes detenidas por la brutal agresión a una mujer trans en León

Imagen del estado en el que quedó una mujer transexual tras recibir una paliza en La Bañeza (León). Plataforma Trans España | EFE

La Guardia Civil ha detenido a cinco mujeres de entre 18 y 24 años por agredir a una mujer trans en un establecimiento de ocio nocturno de la localidad de La Bañeza (León). Se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado día 22 cuando varias personas se vieron implicadas en una pelea en el interior de un pub. Como consecuencia del enfrentamiento, una de las mujeres resultó herida y requirió asistencia sanitaria en el Centro de Salud de La Bañeza.

Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar donde lograron restablecer la normalidad e identificar a las implicadas en los hechos, según informa Leonoticias.

Las diligencias de investigación, llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León, han dado como resultado la identificación y detención de las personas involucradas en el altercado.

Las detenidas, junto con el atestado policial, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza en funciones de Guardia.