Albares busca más gas de Argelia en pleno deshielo diplomático

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a su llegada este jueves para iniciar una visita oficial de dos días a Argelia en la que se reunirá con su homólogo argelino y con el ministro de Hidrocarburos de este país que es el primer proveedor de gas a España, y en la que inaugurará la sede del Instituto Cervantes en Orán. Laura Fernández Palomo | EFE

El Gobierno buscaba afrontar tres frentes principales en la visita del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a Argelia. El primero es claramente gasístico, aunque sin quitarle foco al deshielo diplomático entre Argel y Madrid y la política migratoria. El Ejecutivo busca aumentar las importaciones de gas de este país del norte de África. «Hemos tratado la relación gasística y energética y hemos decidido profundizarla, llevarla más allá, en una ampliación de volúmenes de suministros», declaró el jefe de la diplomacia, que se reunió con el presidente del país, Abdelmajid Tebune, con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, y con el titular de Hidrocarburos y Minas, Mohamed Arkab. Argelia es, desde hace tres años, el principal exportador de gas natural a España. Según la Corporación De Reservas Estratégicas De Productos Petrolíferos (Cores), este país supone el 34 % de las compras de un gas que acaba en España gracias al gasoducto Medgaz.

La llegada de Albares es la primera desde el inicio de la crisis diplomática entre España y Argelia, después de que el Gobierno aceptara la tesis de Marruecos sobre su soberanía en el Sáhara Occidental en el 2022. El movimiento no sentó bien a un aliado histórico del Frente Polisario. Según estos últimos, 175.000 saharauis viven en campos de refugiados en Argelia. El Estado norafricano retiró, a modo de protesta, a su embajador en mayo de ese año. También suspendió un mes después el Tratado de Amistad entre ambos países. Uno de los objetivos de Albares era reactivar este pacto, como así ha sido tras la confirmación del presidente argelino. El embajador regresó a finales del 2023.

Reactivación económica

La ruptura de las relaciones —el gas quedó exento— generó un vacío en el intercambio económico entre Argelia y España. El progresivo deshielo entre ambos se refleja en la reactivación de esta relación. Exteriores lució en una nota de prensa previa al viaje que España exportó en el 2025 a Argelia por 2.133 millones. El porcentaje del incremento, del 270 % con respecto al 2024, tiene su origen en la caída en picado que provocó aceptar la tesis de Marruecos.

La cooperación en materia migratoria es otra de las patas de este viaje. El Gobierno ha realizado diferentes viajes por esta cuestión a Marruecos, Senegal y Mauritania. Este año, según datos de Interior, aumentó en un 4 % el número de personas llegadas por vía marítima a la Península y a Baleares. Argelia es uno de los principales puntos de partida de una ruta peligrosa y mortífera para las personas migrantes.

Este asunto fue precisamente el tronco central de la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Argelia en octubre del año pasado. Era el primer miembro del Gobierno que viajaba al país africano desde el inicio de la crisis diplomática.

El interés por el gas argelino no atañe solo a España. Este mismo miércoles, y pese a tener muy cerca las consecuencias del referendo fallido, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, viajó a Argelia para apuntalar las relaciones comerciales. Reivindicó al país transalpino como un Estado pionero por la construcción del gasoducto Mattei, que conecta ambos territorios, e incidió en la idea de que puedan seguir siéndolo.