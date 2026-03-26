La vicepresidenta valenciana dice que el Gobierno de Sánchez «está lleno de prostitutas» y luego rectifica

Susana Camarero, vicepresidente del Ejecutivo valenciano Ana Escobar | EFE

El PSPV exigió la dimisión de la vicepresidenta y consejera de Igualdad valenciana, Susana Camarero, por unas declaraciones en el pleno del Parlamento valenciano en las que afirmó, dirigiéndose a los socialistas valencianos: «Ustedes que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando las prostitutas, se vienen a rasgar las vestiduras por una comisión de servicio». La dirigente popular dijo que se trató de un «lapsus corregido inmediatamente», pidió disculpas y acusó a los socialistas de «manipular» su intervención.

Camarero, del PP, pronunció estas palabras durante una de las réplicas a los grupos de la oposición en la sesión de control de este jueves al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a raíz de las críticas por el acceso de la pareja del también líder del PPCV a una plaza de funcionaria en la Diputación de Valencia mediante comisión de servicio.