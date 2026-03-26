El Supremo salva de nuevo al pequeño Nicolás al reducir su condena por retrasos indebidos

El pequeño Nicolás en octubre de 2022 acudiendo a la Audiencia Provincial de Madrid Eduardo Parra | EUROPA PRESS

Si se tratara de un carrera a los puntos, Francisco Nicolás Gómez Iglesias va camino de salir victorioso de su largo periplo judicial. A pocas semanas de cumplir los 32 años, el ya no tan pequeño Nicolás va camino de conseguir su objetivo: librarse de entrar en la cárcel gracias a las sentencias del Tribunal Supremo. En una nueva resolución firme conocida este jueves, la Sala Segunda ha vuelto a reducir su pena por la causa probablemente más grave a la que se enfrentaba, y por la que fue condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Madrid a cuatro años y tres meses de prisión.

Ahora, la Sala del Supremo presidida por el magistrado Juan Ramón Berdugo, ponente además de la resolución, ha condenado a dos años, un mes y 15 días de prisión a Gómez Iglesias como inductor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y como autor de un delito de cohecho activo, en relación a los datos sobre titulares de vehículos y matrículas que le proporcionaron dos agentes de la Policía de Municipal de Madrid en el 2014 a cambio de una recompensa económica.

El tribunal estima parcialmente el recurso del pequeño Nicolás y acepta que concurre en el caso la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, y no solo simple como determinó la Audiencia Provincial de Madrid, para rebajar un grado la pena y reduce a la mitad las condenas de prisión que estableció el órgano madrileño.

El Supremo argumenta que la sentencia recurrida admite «que la fase previa tardó en tramitarse casi diez años y otros tres las fases preparatorias y de juicio oral», «lo que arroja un resultado concluyente: trece años de prolongación de la causa hasta sentencia», período que es extraordinario y que justifica la aplicación de la atenuante como muy cualificada.

Por otro lado, absuelve a Gómez de Iglesias como inductor de un delito de violación de secretos oficiales, por el que fue condenado a una pena de multa, al haber absuelto como autor del mismo al que entonces era coordinador de seguridad municipal. La sentencia confirma la pena de dos años, un mes y 15 días también a los dos policías municipales que facilitaron los datos a Gómez Iglesias, en su caso como autores de revelación de secretos y por delito de cohecho activo. También se han visto beneficiados por las dilaciones indebidas. Asimismo, absuelve a un guardia civil destinado en la Casa Real del delito de revelación de secretos por el que había sido condenado a 15 meses de prisión.

Otras dos condenas

En suma, el Supremo ha convertido en firme la tercera condena de cárcel que pesaba sobre Gómez Iglesias, pero la nueva rebaja de la pena abre la puerta a que se libre de entrar en la cárcel, ya que ninguno de los castigos impuestos por un solo delito es mayor de dos años de prisión. La decisión final, no obstante, la tendrá que tomar la Audiencia Provincial de Madrid.

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Así, hasta la fecha suma un año y nueve meses de cárcel por falsificar el DNI para que un amigo se presentara por él a la Selectividad en el 2012; y dos años por hacerse pasar por enviado del CNI ante un empresario con el que pretendía hacer negocios. El Supremo le absolvió de la tercera condena que revisó, relacionada con el viaje a Ribadeo (Lugo) en el que el joven hizo creer que viajaba en una comitiva de la Casa Real para reunirse con el alcalde.

La defensa del pequeño Nicolás ejercida por el abogado Juan Carlos Navarro, ha recibido con satisfacción la nueva resolución del alto tribunal, ya que considera que se abre así la puerta a que evite la entrada en la cárcel. Ahora pagarán la multa impuesta y acudirán a la Audiencia de Madrid, que le condenó en primera instancia, para solicitar que se deje en suspenso la pena de prisión.