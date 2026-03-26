El PP se abstendrá en el decreto de medidas contra la crisis en Irán

Alberto Núñez Feijoo, durante una sesión del control al Gobierno en el Congreso Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Partido Popular se abstendrá finalmente en la votación esta tarde del decreto de medidas contra la crisis en Irán, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el viernes pasado y que el Gobierno había amarrado tras pactar el sí de Junts a cambio de la reducción del IVA para autónomos. Junts confirmó a principios de esta semana que votaría a favor de convalidar el real decreto ley que recoge 80 medidas anticrisis para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, que fue aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario el pasado viernes, entró en vigor el domingo tras ser publicado en el BOE y será sometido a votación en el pleno de la Cámara Baja hoy.

La cesión de los independentistas conservadores no es gratuita. Su portavoz, Míriam Nogueras, reconoció que su apoyo está condicionado a la trasposición de la directiva europea 2020/285, que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. «España es el único país de la UE que no está aplicando esta ley europea y por eso se les ha llevado a los juzgados», defendió.

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Con el sí de los posconvergentes, del PNV —que también confirmó el martes su respaldo— y del resto de socios del Ejecutivo (salvo Podemos, que ya había comunicado su abstención), este paquete de medidas urgentes iba a lograr la convalidación parlamentaria, independientemente de la postura que adoptase el PP, que explicitó este jueves.

También el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confió en lograr «la mayor unanimidad posible o el mayor acuerdo posible» sobre esta normativa, que incluye la bajada del IVA a la electricidad, el gas y los carburantes, con precios al alza como consecuencia del conflicto bélico iniciado por EE.UU. e Israel. «Los ciudadanos no entenderían que no se convalidara», apuntó.