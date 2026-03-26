La vicepresidenta Montero dice adiós al Congreso con un mensaje al PP: «Ladran, pues cabalgamos»

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero a su llegada este miércoles al pleno del Congreso. Mariscal | EFE

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afrontó este miércoles su última sesión de control en el Congreso de los Diputados antes de dejar el Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo. Tras mostrarse «satisfecha» de su labor en el ministerio y hacer un balance «positivo» de su paso por un Gobierno «cuya única preocupación ha sido el bienestar general de todos los ciudadanos», Montero lanzó un mensaje al PP: «A ellos, ya saben: ladran, pues cabalgamos».

La socialista pidió a los de Alberto Núñez Feijoo «que dejen de mentir, que dejen de instalarse en el bulo, que dejen de estar permanentemente agrediendo al adversario político y que dejen de practicar una política infantil como la que están practicando».

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Sobre la vacante que dejará ahora Montero en el Ejecutivo, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, se limitó a decir que tiene «una magnífica relación con Carlos Cuerpo», el titular de Economía, que está en la terna de posibles candidatos para sustituir a la andaluza. Evitó así pronunciarse sobre quién ocupará el puesto, aunque avisó de que todas las quinielas hechas en anteriores crisis de gobierno fracasaron «estrepitosamente».

Moreno critica el autoelogio

Este miércoles, el presidente andaluz y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, criticó que Montero sea «muy dada a la hipérbole» y al «autoelogio», y lamentó que no haya «arreglado» la financiación autonómica. En declaraciones a RNE, Moreno censuró que la socialista se haya autodefinido como «la mujer con más poder del conjunto de la democracia» y «con más poder institucional en la etapa constitucional».

Al popular le habría gustado, agregó, que Montero hubiera «utilizado ese poder para haber arreglado el problema de la financiación autonómica» y para presentar los Presupuestos en los últimos tres años. «Aquí, los ciudadanos saben quién es la señora Montero» tras estar en los gobiernos de los socialistas Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, concluyó el presidente de la Junta, que dudó de que la candidata recoja el acta de diputada autonómica y se quede en Andalucía.