La Junta Electoral suspende el uso del DNI digital para votar en las elecciones andaluzas

Imagen promocional del DNI digital

La Junta Electoral Central ha acordado este jueves suspender el uso de las aplicaciones miDNI, el DNI digital y miDGT, el carné de conducir digital, para la identificación de votantes en las urnas electorales hasta que se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura. El PP había solicitado esta mañana la suspensión ante las dudas de que no se pueda comprobar de forma fidedigna la autenticidad del documento con un código QR actualizado.

La JEC ha informado que ha tomado esta decisión «para asegurar al máximo la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral» y a la vista de los escritos presentados por el viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía -comunidad que el próximo 17 de mayo celebra elecciones-, la Dirección General de Política Interior, el Partido Popular y otros.

Tras esto se suspenden los acuerdos suscritos el 16 de febrero del 2023, el 18 de septiembre del 2025 y el 5 de marzo del 2026 por los que se permitía la utilización de las aplicaciones miDGT y miDNI por parte de los electores en el momento de depositar su voto, presencialmente o por correo.

Según el PP, el sistema electoral español funciona bien, pero esta iniciativa del Gobierno, «sin las verificaciones necesarias», está generando problemas y desconfianza. Según apuntan, ningún país europeo utiliza mecanismos electrónicos de identificación para votaciones presenciales.