Mañueco insiste en gobernar en solitario en Castilla y León, pero Vox lo rechaza y pide entrar en el Ejecutivo

El candidato de Vox, Carlos Pollán, en el centro, junto a su equipo, a su llegada a la reunión con el presidente del Partido Popular en Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. NACHO GALLEGO / EFE

El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato de Vox, Carlos Pollán, coincidieron este miércoles, en la primera reunión entre ambos para encauzar la legislatura, en avanzar hacia un pacto «más concreto» que el rubricado entre ambas formaciones en 2022. No obstante, los de Abascal señalaron como exigencia entrar en el Gobierno autonómico, mientras que el portavoz del comité negociador de los populares, Carlos Fernández Carriedo, rechazó hablar de «sillones», pero sí insistió en que mantiene lo planteado en campaña electoral, es decir, gobernar en solitario.

El primer encuentro entre Mañueco y Pollán tras las elecciones fue «cordial», pero ambos rechazaron hablar de plazos y defendieron que les importa más el resultado de las negociaciones que el «tiempo». Pollán señaló que ve «difícil» llegar al 14 de abril, día en el que se celebra el pleno de constitución de las Cortes, con un pacto de legislatura cerrado.

Voluntad de acuerdo

Ambos partidos han asumido que la negociación exigirá «trabajo, dedicación y esfuerzo». «Tenemos capacidad de entendernos y voluntad también de intentar alcanzar acuerdos; trataremos de construir un proyecto de futuro para nuestra comunidad», señaló Fernández Carriedo, quien insistió en que concretar cada una de las medidas y de las iniciativas llevará «tiempo».

Por su parte, Pollán desveló que Mañueco planteó en el encuentro su intención de trabajar en la conformación de un gobierno en minoría del PP, algo que el representante de Vox rechazó para plantear como una de sus premisas en esta negociación la entrada de su partido en el Gobierno. Su intención, dijo, es que el pacto se negocie «medida a medida», con plazos y garantías, sin hablar de momento de cargos.