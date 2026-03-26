Las deudas acucian a Ábalos: su procurador le reclama ahora más de 4.000 euros

El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, el 21 de octubre del 2025 Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

José Luis Ábalos atraviesa, al menos aparentemente sobre el papel, una situación económica extremadamente delicada a las puertas de enfrentarse al primero de sus juicios pendientes por presunta corrupción, que podría complicar aún más su ya