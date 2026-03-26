Las deudas acucian a Ábalos: su procurador le reclama ahora más de 4.000 euros

Melchor Saiz Pardo, M. Balín MADRID / COLPISA

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El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, el 21 de octubre del 2025
El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, el 21 de octubre del 2025 Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

El Supremo, por su parte, ya ha iniciado los trámites para embargarle 60.000 euros de la fianza que le impuso

26 mar 2026 . Actualizado a las 13:49 h.

José Luis Ábalos atraviesa, al menos aparentemente sobre el papel, una situación económica extremadamente delicada a las puertas de enfrentarse al primero de sus juicios pendientes por presunta corrupción, que podría complicar aún más su ya

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