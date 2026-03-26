Las deudas acucian a Ábalos: su procurador le reclama ahora más de 4.000 euros
MADRID / COLPISA
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El Supremo, por su parte, ya ha iniciado los trámites para embargarle 60.000 euros de la fianza que le impuso26 mar 2026 . Actualizado a las 13:49 h.
José Luis Ábalos atraviesa, al menos aparentemente sobre el papel, una situación económica extremadamente delicada a las puertas de enfrentarse al primero de sus juicios pendientes por presunta corrupción, que podría complicar aún más su ya