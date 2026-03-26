Detenido por matar a cuchilladas en Valencia a un fontanero por la «chapuza» que le hizo en la cocina

Ignacio Cabanes MADRID / COLPISA

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Agentes de la Policía Nacional en Valencia, en una imagen de archivo
Agentes de la Policía Nacional en Valencia, en una imagen de archivo Manuel Bruque | EFE

La Policía Nacional localizó en el teléfono de la víctima mensajes amenazantes del ahora arrestado exigiéndole el dinero por la obra que había hecho en su casa

26 mar 2026 . Actualizado a las 13:58 h.

Paquito C. T., un hombre de 40 años, es encontrado malherido a cuchilladas tendido en una calle del barrio del Xenillet de Torrent, y poco después fallece en el hospital, la noche del pasado 8 de febrero. Detrás

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