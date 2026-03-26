Detenido por matar a cuchilladas en Valencia a un fontanero por la «chapuza» que le hizo en la cocina
MADRID / COLPISA
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La Policía Nacional localizó en el teléfono de la víctima mensajes amenazantes del ahora arrestado exigiéndole el dinero por la obra que había hecho en su casa26 mar 2026 . Actualizado a las 13:58 h.
Paquito C. T., un hombre de 40 años, es encontrado malherido a cuchilladas tendido en una calle del barrio del Xenillet de Torrent, y poco después fallece en el hospital, la noche del pasado 8 de febrero. Detrás