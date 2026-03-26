El Congreso aprueba reformar el Código Penal y elevar las penas para atajar la multirreincidencia

Vista general del Congreso de los Diputados Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Luz verde definitiva a la reforma penal contra los hurtos y estafas reiterados, pese a que la tensión en el Congreso fue creciendo a medida que los partidos políticos defendían su postura. La Cámara baja ratificó ayer la ley contra la multirreincidencia, una norma que busca dotar de herramientas a los jueces para atajar la delincuencia reincidente. Una votación que llegó precedida por el veto del Gobierno a las enmiendas que PP, Vox y Junts sacaron adelante en el Senado la semana pasada. Este bloqueo, calificado por el partido de la oposición como un acto «antidemocrático» y «autoritario», impidió la inclusión de medidas como la modificación de la ley de extranjería, con el que las formaciones de la derecha querían obstaculizar la regularización de medio millón de migrantes, que está previsto que comience en las próximas semanas.

El PSOE defendió que el Congreso sacó adelante como un texto «riguroso y ponderado», pese a las críticas de Podemos, que lo tachó de «clasista», y el recelo de un PP que denuncia el oportunismo político del Ejecutivo.

La norma -con 272 votos a favor, 71 en contra y 7 abstenciones- concluye así un periplo parlamentario que comenzó en el 2024 y, tras meses encallada, se reactivó en noviembre del pasado año después de que la formación de Carles Puigdemont anunciara su ruptura con el Ejecutivo por sus incumplimientos y diera por «bloqueada» la legislatura.

La ley modifica el Código Penal y penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles.Tipifica como delito el petaqueo, como se conoce al uso de embarcaciones que en alta mar surten de bidones de combustible a las narcolanchas, así como los robos en el campo de material y herramientas.