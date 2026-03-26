Begoña Gómez recurre la decisión del juez Peinado de orientar la causa a un jurado popular con «meras conjeturas»
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Su letrado acusa a Peinado de mantener una «voluntad inquebrantable» de proseguir con la causa pese a la ausencia de indicios y tilda de «falacia» que la carrera de la imputada se hiciera a la sombra de su esposo26 mar 2026 . Actualizado a las 12:56 h.
Begoña Gómez se revuelve ante la insistencia del juez Juan Carlos Peinado en sentarla ante un jurado acusada de haber construido su carrera profesional gracias a la influencia de su marido tras su llegada a Moncloa. La defensa