Begoña Gómez recurre la decisión del juez Peinado de orientar la causa a un jurado popular con «meras conjeturas»

Melchor Saiz Pardo, M. Balín MADRID / COLPISA

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Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. BALLESTEROS

Su letrado acusa a Peinado de mantener una «voluntad inquebrantable» de proseguir con la causa pese a la ausencia de indicios y tilda de «falacia» que la carrera de la imputada se hiciera a la sombra de su esposo

26 mar 2026 . Actualizado a las 12:56 h.

Begoña Gómez se revuelve ante la insistencia del juez Juan Carlos Peinado en sentarla ante un jurado acusada de haber construido su carrera profesional gracias a la influencia de su marido tras su llegada a Moncloa. La defensa

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