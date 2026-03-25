Sumar vuelve a lanzar un guante a Podemos por la unidad: «Somos la misma cosa»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, felicita a la diputada de Sumar, Verónica Barbero, tras su intervención en el pleno del Congreso Mariscal | EFE

El tema del día de la comparecencia de Pedro Sánchez en el congreso era la posición del Gobierno frente a la guerra de Irán, pero la intervención de la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica M. Barbero,