Sumar vuelve a lanzar un guante a Podemos por la unidad: «Somos la misma cosa»
MADRID / COLPISA
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La portavoz del grupo parlamentario magenta llama a las izquierdas a «estar a la altura» de cara a las próximas elecciones autonómicas y generales25 mar 2026 . Actualizado a las 12:01 h.
El tema del día de la comparecencia de Pedro Sánchez en el congreso era la posición del Gobierno frente a la guerra de Irán, pero la intervención de la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica M. Barbero,