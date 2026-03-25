Sumar vuelve a lanzar un guante a Podemos por la unidad: «Somos la misma cosa»

Miguel A. Alfonso MADRID / COLPISA

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, felicita a la diputada de Sumar, Verónica Barbero, tras su intervención en el pleno del Congreso
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, felicita a la diputada de Sumar, Verónica Barbero, tras su intervención en el pleno del Congreso Mariscal | EFE

La portavoz del grupo parlamentario magenta llama a las izquierdas a «estar a la altura» de cara a las próximas elecciones autonómicas y generales

25 mar 2026 . Actualizado a las 12:01 h.

El tema del día de la comparecencia de Pedro Sánchez en el congreso era la posición del Gobierno frente a la guerra de Irán, pero la intervención de la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica M. Barbero,

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