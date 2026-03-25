Sánchez arremete contra Aznar por la guerra de Irak, y culpa a PP y Vox del «desastre» de Irán

La Voz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este miércoles contra el exjefe del Ejecutivo José María Aznar por su posición en la guerra de Irak, reprochando su «catadura moral», y ha acusado al PP y a Vox de «cobardía y complicidad» por callar ahora ante la crisis en Oriente Medio. «Esto es un desastre absoluto; es lo que han logrado los promotores de la guerra hasta la fecha», ha dicho Sánchez dirigiéndose a la bancada de PP y Vox al inicio de su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar de la posición del Ejecutivo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Ha lamentado el jefe del Ejecutivo que Aznar arrastrara a España a la guerra de Irak solo porque «quería sentirse importante», y ha pedido no cometer los mismos errores. Pero ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y al de Vox, Santiago Abascal, que estén replicando esa actitud en la guerra de Irán. «Callar ante la guerra injusta e ilegal no es prudencia y lealtad; es un acto de cobardía y complicidad».

También ha señalado que, desde que empezó la guerra en Irán, el Ibex ha acumulado una caída del 9 %, lo que supone que las empresas españolas han perdido «más de 100.000 millones de euros en menos de un mes, casi 5.000 millones por cada día de guerra ilegal». Y ha asegurado que el escenario es «mucho peor» que en la guerra de Irak, con un potencial de impacto «mucho más amplio y profundo».

Ha destacado que el primer mes de guerra ha tenido también como consecuencia 12.000 millones de dinero público gastado en operaciones militares y una «contracción severa del turismo, el comercio marítimo y el tráfico aéreo mundial». Se ha referido además al «incremento drástico del precio de los hidrocarburos, los fertilizantes y el helio, necesarios para el correcto funcionamiento de la economía mundial y la seguridad alimentaria de millones de personas». En su balance económico del primer mes de conflicto, el presidente ha apuntado asimismo que en España el diésel y el gas han llegado a subir un 35 % y un 95 %, respectivamente, y ha incidido en que la guerra en Irán es un «desastre absoluto» que «nadie sabe cuánto va a durar».

Feijoo: «No a la guerra y no a usted»

En su turno de réplica, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha afirmado que la política del PP es «no a la guerra» y no al presidente. «Le resumo nuestra posición: no a la guerra y no a usted», ha afirmado el líder popular que ha acusado al presidente del Gobierno de ser un «cínico» y le ha llamado a ahorrarse «sus sermones» ya que el PP no va a elegir «entre la guerra y el Gobierno».

El presidente del PP ha insistido en que el decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros contiene ayudas que son «insuficientes» porque, a su juicio, se olvida de las clases medias que llevan «soportando una subida de impuestos encubierta» desde que Sánchez gobierna. Feijoo, que ha reprochado varias veces al presidente que ahora se haya escudado en la guerra de Irán para presentar los Presupuestos, insistiendo en que «no tiene derecho» a saltarse el debate parlamentario: «No es usted un dictador, o sí», ha dejado caer.

Tras señalar que el único motivo por el que no presentan las cuentas públicas es porque serían rechazadas, ha criticado también a Sánchez por ir de «pacifista» ante la guerra de Irán y, en cambio, presidir el gobierno «con más gasto militar de la historia». «Dice no a la guerra, pero ha triplicado la venta de armamento a Estados Unidos», ha asegurado Feijoo, y ha denunciado que se mantengan contratos de armamento con el Gobierno israelí a día de hoy.

El líder popular ha dicho que Sánchez es «radicalmente conflictivo» porque tiene conflictos con la Unión Europea, la OTAN, también en América del Sur y en América del Norte, un conflicto en el Magreb y otro en Oriente Medio. «No ahuyenta el conflicto ni en su casa», ha agregado Feijoo, quien ha añadido que también tiene conflictos dentro de su partido, con sus socios de investidura y con su propio Gobierno.