PP y Vox cierran un principio de acuerdo programático para un Gobierno de coalición en Extremadura

La candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, durante el pleno de investidura. JERO MORALES / EFE

El acuerdo entre el Partido Popular y Vox para investir a María Guardiola en Extremadura está prácticamente hecho. Desde las 13 horas, los negociadores de ambas formaciones mantienen un encuentro en Mérida donde trabajan en un documento marco y en el reparto de consejerías.

Las especulaciones sobre un posible pacto se activaron a lo largo de la mañana cuando se confirmó que el secretario general del PP, Miguel Tellado, había faltado al pleno del Congreso y se había desplazado a Extremadura. Vox confirmaba después el encuentro en el que participan Óscar Fernández, portavoz en la Asamblea de Extremadura; Montserrat Lluís, secretaria general adjunta; José María Figaredo, portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización; y Carlos Hernández Quero, portavoz nacional de Vivienda.

El principio de acuerdo llega además tres semanas después de que Vox no apoyase por dos veces la investidura de la candidata del Partido Popular. Guardiola incluso salió del debate entre lágrimas y recibió los abrazos de los cargos regionales que acudieron a la Asamblea de Extremadura para arroparla.