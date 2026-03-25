Montero se despide del Gobierno sin aprobar unos Presupuestos en toda la legislatura

La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla. JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

El obligado relevo de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la convocatoria de elecciones en Andalucía para el 17 de mayo, en las que será la candidata del PSOE, comenzó este martes con la despedida de sus compañeros en el Consejo de Ministros, en la que fue la última reunión a la que asistirá. Montero, que se despide sin aprobar unos Presupuestos en toda la legislatura, anunció que dimitirá de forma «inminente», pero no renunciará a su escaño en el Congreso porque, para mantener su plaza de funcionaria en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, necesita un puesto público que le garantice su reserva. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha comunicado la fecha de su relevo ni quién la sustituirá en ambos cargos. Se desconoce también si se tratará de un cambio quirúrgico de piezas políticas o si la remodelación afectará a más miembros del Ejecutivo. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, explicó que el consejo fue «emotivo» por la despedida de Montero, que fue aplaudida por todos sus compañeros.

La hipótesis del superministerio

«Espero verte pronto como presidenta de Andalucía», le dijo Sánchez, que recordó que la nombró ministra nada más triunfar la moción de censura contra Mariano Rajoy, sin conocerla hasta ese momento. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, uno de los que más suena para ocupar la cartera de Hacienda, recuperando así el modelo del PP de agrupar en una misma persona los dos ministerios, dijo desconocer los planes de Sánchez. Estimó, no obstante, que el hecho de que su nombre esté en las quinielas es una señal de que «se está realizando un buen trabajo». Otro de los ministrables es el actual secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, mano derecha de Montero.

Se especula también con la posibilidad de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ocupe la vicepresidencia primera. La ministra afronta este jueves en el Congreso la votación del decreto con las medidas fiscales para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán, por lo que es probable que su relevo se produzca tras lo que se prevé como una victoria parlamentaria del Gobierno.

«Voy a por todas»

En su mensaje de despedida a sus compañeros de gabinete, Montero se mostró optimista, incidiendo en la necesidad de movilizar a una buena parte del electorado socialista que en los recientes comicios se ha quedado en la abstención. «Voy a por todas», dijo, según los asistentes. Los sondeos auguran, sin embargo, un muy mal resultado para el PSOE, aunque el objetivo es impedir que Juan Manuel Moreno revalide su mayoría absoluta.

Por la tarde, en una rueda de prensa en Sevilla, Montero destacó que «es bastante inusual» que «una persona que tiene grandes responsabilidades» renuncie a sus «cargos institucionales» para competir en unas autonómicas. Se reivindicó como «la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia» española y añadió que está «encantada» de renunciar a esos cargos para concurrir a las elecciones autonómicas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, se mostró convencido de que los andaluces no van a votar a Montero porque «saben bien lo que ha hecho» en Sanidad y en Economía cuando fue consejera de la Junta de Andalucía y en los siete años de Gobierno.