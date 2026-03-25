La jueza insta a la ADIF a aclarar la sustitución de carriles que se realizó en Adamuz
MADRID / COLPISA
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Pide identificar a la empresa suministradora de la vía «defectuosa», al responsable de la compañía que informó del mismo y a la persona que aconsejó la sustitución preventiva25 mar 2026 . Actualizado a las 17:39 h.
La jueza de Montoro (Córdoba) encargada de dirimir las responsabilidad penales en el accidente ferroviario de Adamuz ha requerido a la gestora pública Adif, a través de una providencia, que en un plazo de cinco días «aclare