La jueza insta a la ADIF a aclarar la sustitución de carriles que se realizó en Adamuz

Mateo Balín / Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

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Trabajos para reponer la vía en Adamuz
Trabajos para reponer la vía en Adamuz Ministerio de Transportes y Movi | EUROPAPRESS

Pide identificar a la empresa suministradora de la vía «defectuosa», al responsable de la compañía que informó del mismo y a la persona que aconsejó la sustitución preventiva

25 mar 2026 . Actualizado a las 17:39 h.

La jueza de Montoro (Córdoba) encargada de dirimir las responsabilidad penales en el accidente ferroviario de Adamuz ha requerido a la gestora pública Adif, a través de una providencia, que en un plazo de cinco días «aclare

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