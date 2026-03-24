La izquierda alternativa llega fracturada a las elecciones en Andalucía

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo. JULIO MUÑOZ / EFE

La convocatoria electoral en Andalucía ha cogido a la izquierda a la izquierda del PSOE en un momento de máxima debilidad estratégica: dividida, sin acuerdo y con el debate de la unidad, una vez más, embarrancado. Lejos de cerrar filas, las distintas formaciones concurren en un escenario de competencia interna. El espacio lleva años atrapado en discusiones sobre confluencias que rara vez cristalizan, y el precedente más inmediato —los resultados en Extremadura, Aragón y Castilla y León— refuerza la idea de que la fragmentación no solo resta fuerza, sino que puede dejar sin representación a algunas siglas. Andalucía aparece así como una nueva prueba de fuego.

Sobre el terreno, el mapa es claro: tres candidaturas disputándose un mismo electorado. Por Andalucía, con el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, como candidato, con Sumar integrado; Podemos, que opta por marcar perfil propio con Juan Antonio Delgado como cabeza de lista y Adelante Andalucía, que mantiene su apuesta autónoma con José Ignacio García como cabeza de cartel. Tres papeletas para un espacio que, unido, aspiraría a más.

Las diferencias no son únicamente tácticas. Izquierda Unida insiste en recomponer la unidad, mientras Podemos la condiciona a vetos cruzados —especialmente hacia Sumar— que complican cualquier entendimiento. Adelante Andalucía se sitúa al margen del debate y rehúye tanto las alianzas como la posibilidad de acuerdos con el PSOE. Cada proyecto mira más hacia su propio espacio que hacia una construcción común. Salvo giro de última hora, improbable a estas alturas, la izquierda alternativa llegará a las urnas fragmentada.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, subrayó este martes que Maíllo, es el candidato «para la gente de Izquierda Unida y de Sumar», sin descartar una ampliación del espacio. Y Maíllo apuntó que si Podemos quiere ir en unidad solo tiene que permanecer en la coalición, ya que forma parte del grupo que ha estado en la cámara autonómica esta legislatura.