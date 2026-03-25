La Diputación de Valencia ficha en comisión de servicios a la pareja de Pérez Llorca, presidente de la Generalitat

Juanfran Pérez Llorca Europa Press

La Diputación de Valencia aprobó un decreto por el que acuerda la incorporación «de urgente necesidad», en comisión de servicios, de Vanesa Soler a una plaza de secretaria de dirección en la corporación provincial que dirige Vicent Mompó. Soler, que es la pareja del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, percibirá unas retribuciones situadas en el entorno de los 52.000 euros, muy superiores a las que recibía hasta la fecha como funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat, del que Pérez Llorca fue alcalde hasta su nombramiento como jefe del Ejecutivo valenciano.

El decreto tiene fecha de principios del actual mes de marzo. La corporación provincial explica que la plaza que ocupará Soler estaba vacante desde noviembre del 2025 y que en enero se ofertó en comisión de servicio, igual que otras de características similares en distintos departamentos. En concreto, se trata de un puesto de funcionario de libre designación (ahora mismo en comisión de servicios), abierto a personal de otras administraciones, y que se resolvió tras un procedimiento en el que participaron varios aspirantes.

Soler, funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat desde el 2008 percibirá una retribución en la corporación provincial que prácticamente dobla la que cobraba en ese consistorio alicantino. La Diputación de Valencia asegura que ese sueldo «responde estrictamente a lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia», y que se trata de un puesto (secretaria de dirección) con unas responsabilidades y un nivel retributivo concreto dentro de la estructura funcionarial, «y cualquier persona que lo ocupe percibe exactamente lo mismo».

La «urgente necesidad» a la que se alude en el decreto por el que se aprueba la comisión de servicios está vinculada a la vacante de la plaza, ocupada desde principio de legislatura por un funcionario que se ha jubilado.