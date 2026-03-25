Detenido en Alicante un espía ucraniano al servicio de Rusia

Vehículos policiales en la comisaria de Alicante POLICÍA NACIONAL | EUROPA PRESS

Golpe a las siempre activas redes de espionaje del Kremlin en España. Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes en un municipio de Alicante a un ciudadano de nacionalidad ucraniana sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega, emitida por las autoridades de Alemania. El arrestado está acusado de realizar presuntas actividades de espionaje en suelo germano encargadas por «actores ubicados en Rusia», según informó este miércoles el Ministerio del Interior.

Según la investigación coordinada por la Fiscalía General de Alemania, el detenido había llevado a cabo «labores de inteligencia en territorio alemán antes de trasladarse a España». El objetivo de estas vigilancias era un ciudadano alemán que se dedicaba al envío de drones y componentes tecnológicos a Ucrania en el marco del actual conflicto bélico.

Además, las autoridades judiciales germanas acusan al arrestado en la Comunidad Valenciana de haber recopilado «información sensible» sobre el objetivo, tanto a través de las redes sociales como de forma física y directa. Tras trabajar para los servicios secretos del régimen de Putin, el arrestado abandonó Alemania para asentarse en Alicante, donde fue localizado y detenido por la Policía Nacional el pasado martes.

Siempre de acuerdo con la investigación de la policía alemana, tras la salida del país del arrestado en Alicante, las tareas de espionaje en Alemania fueron continuadas por una segunda persona. Esta colaboradora, una ciudadana de nacionalidad rumana, fue detenida también el pasado lunes en la ciudad alemana de Rheine en un operativo de fuerzas especiales y la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA, Bundeskriminalamt).