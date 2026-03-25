Desmantelada en Palma y Tánger una célula del Estado Islámico que pretendía atentar en España

Agentes de la Policía Nacional en la operación antiterrorista de Palma Isaac Buj | EUROPA PRESS

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos (DGST) ha culminado este miércoles con la desarticulación de una célula yihadista vinculada al Estado Islámico que planeaba atentar en España. El operativo, desarrollado de forma simultánea en ambos países, se ha saldado con tres detenciones: una en Palma y dos en la ciudad marroquí de Tánger. Según han confirmado fuentes de la investigación, el arrestado en la capital balear es el presunto cabecilla del grupo y se le atribuye la planificación de un ataque terrorista en suelo español bajo la modalidad de «lobo solitario».

La intervención en Palma se ha producido a primera hora de esta mañana en el número 3 de la calle Gabriel Maura, un área situada a escasos metros de la calle Aragón, una de las principales arterias de la ciudad. Agentes de la Comisaría General de Información han desplegado un importante dispositivo de seguridad para asegurar el perímetro y proceder al registro del inmueble. Durante la operación, los investigadores se han incautado de diversas cajas con material que será analizado para profundizar en el alcance de la trama. El detenido en la isla es sospechoso de haber planear un atentado terrorista en España con el «modo operativo del terrorismo individual», según han detallado las autoridades encargadas del caso.

De forma paralela, las fuerzas de seguridad marroquíes han capturado en Tánger a otros dos integrantes de la red. De acuerdo con la información facilitada por la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), estos dos individuos desempeñaban funciones esenciales de «financiación y apoyo logístico a combatientes activos» de las ramas del Estado Islámico que operan actualmente en regiones de alta inestabilidad, como el Sahel subsahariano y Somalia. La investigación apunta a que la célula mantenía conexiones directas con estas redes yihadistas en África, donde grupos como el Estado Islámico en el Sahel y Al Qaida compiten por el control territorial, convirtiéndose en una de las mayores amenazas para la seguridad del continente europeo.

El operativo, que se encuentra bajo secreto por orden de la Audiencia Nacional, es el resultado de una labor de seguimiento que se ha prolongado durante varios meses. Las autoridades de Rabat han subrayado que esta intervención se enmarca en la estrategia de prevención para neutralizar riesgos extremistas y desmantelar estructuras que amenazan la estabilidad de ambos Estados. El avance del yihadismo en el Sahel, que ha provocado miles de víctimas y millones de desplazados en la última década, se refleja en la actividad de este tipo de células que buscan trasladar el conflicto a territorio europeo mediante la captación y el soporte financiero.

Esta nueva intervención resalta la importancia de la cooperación policial internacional. Las autoridades marroquíes han puesto en valor la eficacia de este mecanismo de trabajo compartido, señalando que desde el año 2014 la colaboración antiterrorista entre España y Marruecos ha permitido desmantelar más de 30 células terroristas, consolidando un frente común frente a la amenaza de las organizaciones radicales en la región del Mediterráneo.