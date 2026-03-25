Del caos en Gran Canaria al aviso rojo en Tenerife: la borrasca Therese hace historia

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Therese entra en la historia meteorológica de Canarias por su duración y también su impacto. Este martes sembró el caos en parte del norte y el interior de Gran Canaria y ya por la noche llevó la zozobra a la zona metropolitana de Tenerife al activar la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) un aviso rojo por precipitaciones intensas.

Ese nivel rojo, el máximo en la escala de avisos meteorológicos, implicaba una situación de peligro extraordinario y obliga a extremar las precauciones ante la posibilidad de fenómenos adversos de gran intensidad, en concreto lluvias copiosas acompañadas de viento. Según informa Canarias7, el aviso entró en vigor a las 20.00 horas y permaneció activo hasta las 23.59 de este martes, un intervalo corto pero considerado crítico por la agencia debido a la rápida evolución de las células convectivas que afectan al área.

Cantidad de agua

La borrasca Therese dejó este martes -su sexto día en Canarias- precipitaciones acumuladas de 118 litros por metro cuadrado en el Roque de Los Muchachos (La Palma).

Según los datos de la Aemet, también llovió con abundancia en otros puntos del archipiélago como Valleseco (Gran Canaria), con 106,4 litros/metro cuadrado de acumulado, y Teror (Gran Canaria), con 102,6.

En Arucas cayeron 73 litros/metro cuadrado, en San Bartolomé de Tirajana-Cuevas del Pinar 66, en la Vega de San Mateo 60,4, en El Paso 57,2, en San Bartolomé de Tirajana-Las Tirajanas 56,6, en La Laguna-Llano de los Loros 49,9 -casi la mitad (22,9) en una hora-, y en Las Palmas-Tafira 39,6.

Fueron las mayores precipitaciones de toda España este martes, como viene siendo habitual desde que la borrasca Therese comenzó a descargar sobre el archipiélago.

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El director técnico de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, calcula que Therese ha descargado más de 700 litros por metro cuadrado en varios puntos de la isla a lo largo de seis días. Especialmente intensas fueron las precipitaciones en Bañaderos, en Arucas, donde hubo inundaciones en inmuebles y cortes de vías.

Esas y otras incidencias llevaron al Cabido a elevar el nivel de emergencia a 2, lo que permitió intervenir a la Unidad Militar de Emergencias. El presidente de la corporación insular, Antonio Morales, se mostró crítico con el empecinamiento del Ministerio de Defensa en no cambiar los protocolos, lo que dificulta esa activación de la UME.

Once desalojados

En la capital grancanaria, unas once personas de Miller Bajo, residentes en la calle Nicolás Monche López, fueron desalojadas de sus viviendas por las grietas de un muro de contención situado a la espalda de sus casas.

Asimismo, el Cabildo de Gran Canaria ordenó evacuar a los vecinos de las zonas más próximas al cauce por el reboso de la presa de Ayagaures, en San Bartolomé de Tirajana. El Consejo Insular de Aguas monitorizaba anoche todo el proceso, pero la consigna era clara: antes de que el embalse alivie agua, todas las personas debían estar a salvo y la carretera cortada.

Una de las imágenes del día llegaron de Teror, donde una pared del restaurante El Secuestro se vino abajo debido al descalce de la ladera sobre la que se encuentra este negocio. Las intensas precipitaciones de los últimos días provocaron que el suelo fuera perdiendo su asiento.

Este miércoles no hay actividad escolar presencial en Gran Canaria, ni tampoco en La Palma y Tenerife, por decisión del Gobierno de Canarias.

Por último, la suspensión del transporte sanitario no urgente acordada este martes continuará este miércoles en Gran Canaria, La Palma y Tenerife ante la evolución de la borrasca Therese. La medida, adoptada inicialmente en la mañana del martes en Gran Canaria y ampliada durante la tarde a las otras dos islas, busca evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo tanto a los pacientes como a las dotaciones sanitarias.