Azcón defiende la discreción en el diálogo con Vox para formar Gobierno en Aragón

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en una comparecencia ante los medios este miércoles. JAVIER CEBOLLADA / EFE

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, defendió este miércoles la discreción en las negociaciones entre PP y Vox para lograr un acuerdo de gobernabilidad en la comunidad autónoma «lo antes posible». Aseguró que el reparto de consejerías es un debate «que no hemos tenido en la actualidad» con la formación que lidera Santiago Abascal. Azcón evitó pronunciarse sobre el estado en el que se encuentran las negociaciones con Vox. «Lo que queremos es comunicar los acuerdos que haya, porque a mí lo que me interesa de verdad es que haya un acuerdo para el próximo Gobierno de Aragón lo antes posible y, para que eso sea así, ayuda que sea de una forma discreta», sostuvo.

«Si vamos contando las posiciones de negociación que se tienen respecto de los departamentos que se puedan ocupar o no, o respecto de las posiciones políticas que se puedan tener en fiscalidad o en otras áreas, es evidente que damos la sensación de que hay vencedores y vencidos y, por tanto, dificulta el acuerdo», explicó.

El 3 de mayo, fecha tope

Por tanto, continuó, «lo más inteligente para llegar a un acuerdo es que esas posiciones se mantengan de una forma discreta y lo que hagamos sea dar a conocer los acuerdos». El líder del PP en Aragón aseguró que no hay un PP distinto en cada comunidad e insistió en que las decisiones que se toman, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada territorio, también en Aragón, están «dentro del ideario» nacional.

Manifestó su voluntad de formar el Gobierno de Aragón «cuanto antes», pero añadió que «es evidente» que no depende de él. «Depende de que lleguemos a un acuerdo», dijo, ya que reconoció que, en este momento, con el Ejecutivo en funciones, las decisiones están «limitadas». No obstante, garantizó que se sigue trabajando «exactamente igual que antes de la convocatoria».

«Cuanto antes podamos formar el Gobierno, mejor», dijo. Todavía no hay fecha fijada para el primer pleno de investidura, pero el 3 de mayo finaliza el plazo para elegir al presidente del Gobierno de Aragón.