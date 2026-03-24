Vox defiende la legalidad de los contratos con Tizona, su consultora de cabecera, que facturó 1,3 millones en un solo año

Abascal es el líder de Vox desde septiembre del 2014 NACHO GALLEGO | EFE

Tizona Comunicación, el buque insignia del conglomerado de empresas de Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio, los dos principales asesores de Santiago Abascal, facturó casi 1,3 millones de euros en un solo año a Vox después de que el partido desembarcara en las instituciones y empezara a recibir fondos públicos, según información publicada por El País. Además, desde el 2024 Tizona Comunicación recibe de Vox un pago de 22.145 euros mensuales, más IVA, según las cláusulas del contrato que publicó en enero pasado El Confidencial.

Ortega Smith, Juan García-Gallardo -que fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León e Iván Espinosa de los Monteros, algunos de los críticos del partido, han puesto el foco desde que fueron purgados en las cuentas de Vox y en la actividad de esta empresa. También en la editorial IVAT, que edita libros de teóricos y políticos como la italiana Giorgia Meloni o el francés Jean Marie Le Pen, paga desde el 2019 un total de 63.600 euros al año a la esposa de Abascal, la influencer Lidia Bedman, por «consultoría en redes sociales y márketing». Bedman hizo público un comunicado en el que reivindicaba su trayectoria profesional, asegurando haber colaborado con más de 100 empresas nacionales e internacionales, y tachaba de «profundamente machista» la noticia.

La dirección de Vox ha defendido este martes la legalidad de sus contratos con Tizona Comunicación, su consultora de cabecera desde la entrada del partido en el Parlamento de Andalucía en el 2018 y a la que atribuye en un papel «crucial» en sus éxitos de los últimos años. La formación responde así en un comunicado a las informaciones que apuntan supuestas irregularidades en la relación de Vox y la empresa vinculada con Kiko Méndez Monasterio, asesor del presidente del partido, Santiago Abascal, y Gabriel Ariza.

Asegura la nota de prensa que los contratos y los servicios prestados por Tizona Comunicación a Vox han sido auditados por el Tribunal de Cuentas, sin que este organismo supervisor haya señalado ninguna irregularidad en esta contratación externa, al igual que los del resto de proveedores del partido.

Vox reivindica como «inmejorable» el trabajo realizado por la consultora y agradece a sus directivos los logros cosechados, especialmente en las elecciones generales del 2019 en las que consiguió 52 diputados. Relata que tras los comicios andaluces del 2018 la dirección del partido confió en Tizona para «estructurar la carrera política» con el objetivo de entrar en el Congreso al año siguiente. Un momento, recuerda, en el que se iban a celebrar diversos procesos electorales que serían «fundamentales» para la formación: dos elecciones generales, municipales y europeas. Durante ese año, la consultora ofreció servicios de asesoría en comunicación; diseño y producción de materiales audiovisuales; la gestión de la página web; proveyó a los cargos de Vox de resúmenes diarios de prensa; y se encargó de la formación de candidatos en oratoria, entrevistas y debates electorales. También le encomendó la redacción de posicionamientos políticos, análisis estratégicos y geopolíticos y la redacción de discursos para los cargos y candidatos, así como la gestión de las redes sociales y la asesoría de los portavoces en los parlamentos autonómicos y ayuntamientos.

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Además, durante el primer año de presencia de Vox en las instituciones, asumió las campañas de relaciones exteriores y la presencia del partido en el ámbito internacional. La carga de trabajo que asumió Tizona para poder dar estos servicio le llevó a mantener una plantilla en los años 2019 y 2020 de entre 20 y 25 profesionales de todos los ámbitos de la comunicación, alguno de los cuales se incorporaron más tarde a Vox. Como ejemplo de su «gran labor» en comunicación política, Vox señala en el comunicado la concesión a Tizona de los premios Napolitan Victory Awards especialmente por los servicios profesionales que llevaron al partido a ser la tercera fuerza política en España.