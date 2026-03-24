Vota y opina: ¿Crees que Sánchez debería aprovechar la remodelación de Gobierno con la salida de Montero para un cambio más profundo dentro del Ejecutivo?

Foto de familia del nuevo Gobierno antes del Consejo de Ministros Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Pedro Sánchez tendrá que acometer, probablemente esta misma semana, una remodelación del Ejecutivo sobre cuyo calado no se quiso pronunciar el pasado viernes. La salida de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, para disputar las elecciones como candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía ha llegado antes de lo previsto. Ante esta tesitura, el presidente del Gobierno tiene la tarea —una vez más como sucedió con Nadia Calviño antes de marcharse a presidir el BCE y Teresa Ribera— de hacer cambios en el Ejecutivo.

Todas las salidas del Consejo de Ministros en esta legislatura se han resuelto con cambios mínimos y es lo que se espera también en esta ocasión. Pero este cambio da internamente mucho más vértigo, ya que Montero siempre ha gozado de un gran nivel de confianza por parte de Pedro Sánchez y es una de las pocas ministras que lleva en su equipo desde el 2018. De esta manera, podría ser el momento para hacer un cambio mucho más profundo dentro del Ejecutivo y afrontar así en último tramo de legislatura hasta las próximas elecciones.

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