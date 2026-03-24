Rajoy y Cospedal testificarán el 23 de abril en el juicio por la operación Kitchen

De Cospedal y Rajoy en una imagen de archivo del 2017 OSCAR DEL POZO | AFP

Jueves 23 de abril. Esta es la fecha elegida por el tribunal de la Audiencia Nacional para que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y su entonces número dos en el Partido Popular, María Dolores de Cospedal, declaren como testigos en el juicio por la operación Kitchen. Se trata del espionaje policial sin aval judicial llevado a cabo contra el extesorero popular Luis Bárcenas para recuperar información sensible en su poder sobre la contabilidad paralela o la «caja B» de la formación conservadora.

Esa misma jornada del próximo mes de abril, en la dependencias de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), también están citados en calidad de testigos el ministro del Interior con el Gobierno del PP Juan Ignacio Zoido, el exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y los que fueran número dos del ministerio, José Antonio Nieto —actual consejero de Justicia de la Junta de Andalucía— e Ignacio Ulloa.

En el juicio a la trama Kitchen, la operación que implica a la cúpula de Interior entre el 2013 y el 2015, caso del entonces ministro popular Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, para quienes la Fiscalía Anticorrupción piden 15 años de prisión por tres delitos, también serán interrogados con obligación de decir verdad otros testigos de calado. El próximo lunes 27 de abril, a pocos días del comienzo de la campaña en las elecciones en Andalucía, pasarán ante el tribunal el actual senador del PP Javier Arenas y la vicepresidenta en el Ejecutivo de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre quien recaía orgánicamente el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Precisamente, otro compareciente de relevancia será el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán (4 de mayo), el actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska (11 de mayo a propuesta del chófer de Bárcenas, uno de los principales acusados) o los exmandos de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí (4 de mayo) y Diego Pérez de los Cobos (20 de abril). Este era el responsable del control de los fondos reservados en el Ministerio del Interior en el momento de los hechos, es decir, tuvo responsabilidad sobre los más de 57.000 euros que costó el despliegue policial para intervenir documentos y comunicaciones a Bárcenas tras conocerse sus papeles sobre la contabilidad paralela en el PP.

La familia Bárcenas, abogados y policías

El juicio que celebrará el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidido por Teresa Palacios, se desarrollará entre el próximo lunes 6 de abril y el 30 de junio, en sesiones en las dependencias de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares y en la sede central de la calle Génova de Madrid. Los diez acusados -además de Fernández Díaz o Francisco Martínez, el exDAO Eugenio Pino o los comisarios José Manuel Villarejo, José Luis Olivera o Andrés Gómez Gordo- no declararán hasta el final de la vista oral, a partir del 14 de mayo.

Pero antes tendrán que escuchar los testimonios de los tres afectados que ejercen la acusación particular, integrantes de la familia Bárcenas (Luis, su mujer Rosalía y Guillermo, hijo de ambos), de quien fuera su abogado Javier Gómez de Liaño o del jefe policial de la investigación del caso Gürtel, Manuel Morocho. Todos ellos intervendrán el 20 de abril.

Y para el día 22, miércoles, una jornada antes de que declare Rajoy, testificarán también el abogado cercano al PP Javier Iglesias, el empresario Adrián de la Joya, el comisario Pedro Agudo, que tras su paso por una empresa privada vinculada a un caso de hidrocarburos volvió a la actividad pública como jefe de la Policía Judicial en Málaga, el condenado en Gürtel Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), o el exmarido de Cospedal, Ignacio López del Hierro.