El presidente del ADIF se niega a dar detalles sobre Adamuz en el Congreso porque hablar de la investigación sería una «irresponsabilidad»

Melchor Saiz-Pardo, Mateo Balín MADRID / COLPISA

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Pedro Marco de la Peña, director del ADIF, en la comisión de Transportes del Congreso
Pedro Marco de la Peña, director del ADIF, en la comisión de Transportes del Congreso Jesús Hellín | EUROPA PRESS

«Somos, junto a las víctimas, el principal interesado en esclarecer con exactitud lo ocurrido el 18 de enero», afirma Marco de la Peña

24 mar 2026 . Actualizado a las 12:34 h.

La Comisión de Transportes del Congreso esperaba este martes arrojar algo más de luz sobre las causas del accidente de Adamuz, que costó la vida a 46 personas el pasado enero, con la comparecencia del presidente

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