El presidente del ADIF se niega a dar detalles sobre Adamuz en el Congreso porque hablar de la investigación sería una «irresponsabilidad»
MADRID / COLPISA
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«Somos, junto a las víctimas, el principal interesado en esclarecer con exactitud lo ocurrido el 18 de enero», afirma Marco de la Peña24 mar 2026 . Actualizado a las 12:34 h.
La Comisión de Transportes del Congreso esperaba este martes arrojar algo más de luz sobre las causas del accidente de Adamuz, que costó la vida a 46 personas el pasado enero, con la comparecencia del presidente