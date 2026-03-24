Moreno ve en el «exceso de confianza y la abstención» sus grandes adversarios electorales

Juanma Moreno Bonilla MARCELO DEL POZO | REUTERS

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este martes que sus dos grandes adversarios en las elecciones andaluza del 17 de mayo son la «abstención y el exceso confianza», y ha advertido de que en la campaña electoral «cuanto menos hablemos de Vox, mejor».

En entrevistas en Cope, Onda Cero y Ser, Moreno ha justificado la convocatoria electoral en esta fecha en que desea «facilitar la máxima participación», sobre todo teniendo en cuenta la «yincana» de fiestas que hay en el calendario de la primavera, y ha añadido que la del 17 de mayo considera que es una «fecha limpia» para hacerlo.

Ha alertado de la existencia de una «confianza excesiva en la calle» de que enfrente del PP «no hay adversario» por lo que se puede reeditar «una mayoría de estabilidad», una situación de «excesiva confianza que a mí -ha dicho- me da miedo porque podría generar que una parte de mis apoyos se pudieran perder en esta primavera con temperaturas elevadas».

En su opinión, «cuanto menos hablemos de Vox, pues mejor. Nosotros tenemos un eje, tenemos una hoja de ruta que es la vía andaluza, que es un Gobierno de estabilidad, de moderación, de convivencia, de gobernar para todos. Un Gobierno que ha funcionado en Andalucía y los datos económicos así lo avalan», ha señalado Moreno.

Preguntado por la influencia de la crisis de los cribados de cáncer de mama como denuncian los partidos de izquierda en la convocatoria electoral, el presidente andaluz ha dicho que ha pesado «en términos de sufrimiento y en términos de reorganización» ya que durante la crisis «cayó toda una cúpula de la consejería» de Sanidad. «Fue un terremoto que ha tenido consecuencias, muchas de ellas positivas», ha subrayado Moreno, quien ha añadido que en materia de sanidad en Andalucía la candidata socialista, María Jesús Montero, «puede dar pocas lecciones» ya que durante su etapa hubo 7.700 despidos cuando era consejera, con listas de espera «muy elevadas» y «colapso sanitario».

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Ha abogado por «no mirar por el espejo retrovisor a nadie» porque Andalucía «se juega mucho», y preguntado por si aceptaría una propuesta de María Jesús Montero de garantizar el gobierno de la primera fuerza, ha dicho que duda «mucho» que le haga una propuesta de esta índole. Ha señalado que nota «muy preocupado y nervioso» al Gobierno de Pedro Sánchez con la convocatoria andaluza pese a que todo el mundo sabía que la legislatura «tocaba su fin», porque «la extensión» del presidente del Ejecutivo en Andalucía, en alusión a Montero, «no goza, no genera mucha ilusión»

Moreno no cree, como dice la candidata socialista, que exista un repunte en el PSOE en las últimas fechas como lo demuestran las elecciones que se han celebrado en las últimas fechas en otras comunidades autónomas, sobre todo porque Montero «no representa ningún cambio» y porque lleva más de 20 años en política y participó en gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.