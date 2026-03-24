El lamento en el Gobierno: «Sustituir a Montero va a ser muy difícil»

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Marta Fernández | EUROPAPRESS

María Jesús Montero lleva semanas asegurando que está preparada para dejar el Gobierno. Su intención ha sido siempre hacerlo en cuanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pulsara el botón de la convocatoria electoral. Y ese