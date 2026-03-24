El lamento en el Gobierno: «Sustituir a Montero va a ser muy difícil»

Paula de las Heras COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Marta Fernández | EUROPAPRESS

La convocatoria electoral en Andalucía acelera la salida de la vicepresidenta primera del Gobierno para ser candidata

24 mar 2026 . Actualizado a las 09:27 h.

 María Jesús Montero lleva semanas asegurando que está preparada para dejar el Gobierno. Su intención ha sido siempre hacerlo en cuanto el presidente de la Junta de Andalucía,  Juanma Moreno, pulsara el botón de la convocatoria electoral. Y ese

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