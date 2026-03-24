El lamento en el Gobierno: «Sustituir a Montero va a ser muy difícil»
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La convocatoria electoral en Andalucía acelera la salida de la vicepresidenta primera del Gobierno para ser candidata24 mar 2026 . Actualizado a las 09:27 h.
María Jesús Montero lleva semanas asegurando que está preparada para dejar el Gobierno. Su intención ha sido siempre hacerlo en cuanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pulsara el botón de la convocatoria electoral. Y ese