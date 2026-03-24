Junts apoyará el decreto anticrisis si el PSOE incluye el 0% de IVA a pequeños autónomos

Mirian Nogueras interviene desde su escaño en el pleno del Congreso Daniel González | EFE

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha vinculado este martes el apoyo de Junts al decreto anticrisis que se vota el jueves a que el Gobierno incluya entre las medidas que los autónomos que facturen menos de 80.000 euros no paguen IVA. «Nos consta, porque ellos nos lo han dicho, el jueves simplemente deben hacer público lo que a nosotros ya nos han dicho en privado, que es que quieren trasponer esta directiva y, por tanto, efectivamente, que los autónomos, sobre todo los pequeños autónomos, los de nueva creación, estos que dan servicios personales, tengan algo más de aire en este momento», ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press. Nogueras ha explicado que esta es una directiva europea y que España es «el único país de la Unión Europea que no está aplicando esta ley europea y por eso se les ha llevado a los juzgados».

«recapacitar» con el decreto anticrisis para paliar los efectos de la guerra de Irán con el objetivo de incluir medidas como la deflactación de la tarifa del IRPF. Además, ha apuntado a que la convalidación de esa norma, prevista para este jueves en el Pleno del Congreso, puede aplazarse. «El Gobierno no tiene por qué llevar esto a convalidar el próximo jueves. El real decreto está en vigor, hay un mes para convalidarlo. Hasta el 20 de abril lo puede convalidar. Por lo tanto, no necesitamos que el jueves se vote. Eso será una decisión del Gobierno», ha advertido Feijoo en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

El líder del PP ha indicado que de las medidas que planteó su partido, el Gobierno ha «aceptado una», la relativa a rebajar el IVA de la energía, pero no ha aceptado «rebajar el impuesto de la renta a las personas físicas». Además, ha criticado las alusiones en el decreto al cierre de las centrales nucleares «cuando lo que hace toda Europa es mantener las centrales nucleares e incluso hacer otras centrales con pequeños reactores». «Por lo tanto, yo espero que el Gobierno recapacite», ha afirmado Feijoo, que ha destacado que un español «está pagando de media 3.000 euros más en el impuesto a la renta» y, por tanto, debería «actualizar» la tarifa del IRPF porque los alimentos «han subido un 42 %» y la «vivienda un 53 %». Según Feijoo, el Ejecutivo tiene «tiempo para recapacitar» porque hay «un mes por delante para negociar eso», que no tiene por qué someterse a votación este jueves. «Yo lo que planteo es que el Gobierno recapacite. Y nosotros haremos lo que consideremos oportuno en el caso de que nos obliguen a votar el jueves», ha señalado, sin desvelar cuál será el sentido de voto del Grupo Popular en ese caso. El líder del Partido Popular ha explicado que el objetivo de su partido al plantear una rebaja del IRPF -que incluyó en el paquete de medidas que presentó el pasado 9 de marzo- es dar a los españoles «un poco de cancha para llegar a fin de mes». «Si un ciudadano paga 3.000 euros más en el impuesto a la renta en el 25 de lo que pagaba en el 18 y ahora todo está subiendo y va a subir más, lo lógico es que se use esa rebaja», ha resaltado, para recordar que el PP ha planteado esa deflactación de la tarifa del IRPF «todos los años, porque antes se adecuaba la tarifa del IRPF a la inflación y ahora no se ha adecuado».