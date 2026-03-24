«No fue tan grave», asegura Yolanda Díaz sobre el plante a Sánchez para exigir prorrogar los contratos de alquiler

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una reunión, en el Congreso. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Lo que para los populares fue un consejo de ministros «casi dinamitado» Sumar lo reivindica como un «síntoma de salud democrática». Los cinco ministros de la formación magenta, que el pasado viernes se negaron a entrar en la reunión hasta llegar a un acuerdo sobre prorrogar dos años los contratos de alquiler, retrasando dos horas su inicio, defendieron este lunes la discusión entre los dos socios del Ejecutivo de coalición como dentro de la normalidad. «Para eso estamos en el Gobierno. Hemos conseguido ampliar el escudo social controlando los márgenes empresariales, prorrogando los alquileres y ampliando la protección a los trabajadores y trabajadoras», dijo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en alusión a los dos reales decretos leyes de medidas urgentes contra la crisis causada por la guerra de Irán y publicados en el BOE el pasado domingo. «No fue tan grave la cosa, ni mucho menos. Me va a permitir que le diga que, desde el 13 de enero del año 20, esta batalla fue un poco pequeña, lo digo porque he vivido algunas en las que el Gobierno de España casi cae desplomado», añadió la ferrolana, en declaraciones a RNE, donde lanzó un «mensaje de tranquilidad», porque van a hacer lo que tengan que hacer para proteger a los ciudadanos. «Quiero dar la enhorabuena a los ministros y ministras, y a todo el espacio político, porque la batalla fue gruesa [...]. Hemos tenido ya tantas de estas dentro del Gobierno que es importante darlas para justamente ganarlas», señaló en el Congreso, tras instar a Sumar a movilizar «a todo el mundo», porque los derechos «se ganan peleando».

También el resto de los ministros magentas celebraron haber ejercido presión sobre el PSOE. El de Cultura, Ernest Urtasun, advirtió de que no les va a temblar el pulso para que «determinados intereses económicos» asuman el coste de la guerra. «Nos han llegado a decir que era un paripé. Bienvenidos todos los paripés que le ahorren 400, 500, 600 euros a las familias de nuestro país», agregó la titular de Sanidad, Mónica García. «La gente sabrá quién está del lado de la ciudadanía y quién del lado de una clase rentista que se está forrando», apuntó el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

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Para el PP, el real decreto ley sobre vivienda es, en cambio, «la madre de todos los disparates». Su diputado Jaime de los Santos criticó el domingo este consejo de ministros «casi dinamitado» por quienes estaban «en las plazas aquel 15M, casi siempre poco aseados». Unas palabras que «retratan a quien dice semejante estupidez», reprochó Díaz, mientras la titular de Infancia, Sira Rego, las tachó de «burdas y lamentables», y Bustinduy valoró que, «si eso es lo que tiene que decir el PP a la prórroga de alquileres, muchos argumentos no debe de tener».

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Desde Génova, su secretaria de regeneración institucional, Cuca Gamarra, restó importancia a lo que llamó «chascarrillos», y criticó que Pedro Sánchez «no sea capaz de sacar a los ministros que se le rebelan».