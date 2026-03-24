Azcón dice que Alegría es más atractiva que Montero, y la aragonesa lo llama «Jorge Torrente... El que quiere ser presidente»

Pilar Alegría, Jorge Azcón y María Jesús Montero. EFE, EUROPA PRESS

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón (PP), ha dicho este martes que Pilar Alegría «físicamente es más atractiva que María Jesús Montero», a quien se le va a poner, a su juicio, «mucha peor cara» que a la aragonesa tras las elecciones en Andalucía, a lo que la exministra de Educación ha respondido llamándolo «Jorge Torrente».

Azcón ha hecho esta valoración en respuesta a una pregunta formulada por el periodista Juan Martínez Miranda en el acto de celebración en Zaragoza de los 25 años de El Confidencial en alusión a los resultados que puede obtener Montero, candidata socialista en las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo.

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«A María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría», ha añadido Azcón, quien ha agregado que Juanma Moreno, el actual presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP, «también es mucho más atractivo» que él. «La realidad es esa», ha bromeado, al tiempo que ha concluido que «a Montero le va a ir fatal».

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El PSOE critica la «política para adultos de Feijoo»

En respuesta a este comentario, la secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, ha respondido en su cuenta de la red social X con la imagen de la intervención de Azcón en ese acto y un mensaje que dice «Jorge Torrente... El que quiere ser presidente».

Desde el PSOE Aragón también han respondido en X y aseguran que «en el 2026, un señor que quiere presidir Aragón habla de dos políticas como si fueran objetos». «No sabemos si esto forma parte de la política para adultos de Feijoo o es Azcón intentando ser el alumno aventajado de Abascal», afirman.