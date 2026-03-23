Zapatero niega la mediación con Plus Ultra y defiende su trabajo en Venezuela: «Mi tarea ha sido gigantesca»

Melchor Saiz Pardo, M. Balín MADRID / COLPISA

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El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Chema Moya | EFE

«Hice mi trabajo, facturé con mi nombre, declaré el IRPF y punto», afirma el expresidente en relación a su trabajo para el asesor de la aerolínea

23 mar 2026 . Actualizado a las 11:33 h.

José Luis Rodríguez Zapatero insistió este lunes en defender su inocencia en el caso «Plus Ultra» y reiteró que no tuvo nada que ver en el rescate de la aerolínea, a pesar de haber cobrado casi

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