Moreno Bonilla convoca las elecciones autonómicas andaluzas para el 17 de mayo

Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado este lunes su decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas el domingo 17 de mayo, agotando prácticamente la legislatura casi cuatro años después de los últimos comicios celebrados el 19 de junio de 2022.

Moreno Bonilla ha realizado este anuncio en una comparecencia extraordinaria desde el Palacio de San Telmo, en el que ha comunicado su decisión de disolver el Parlamento y convocar la cita en las urnas. El presidente de la Junta de Andalucía, que ha transmitido esta decisión tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, ha señalado que el 17 de mayo es una fecha «idónea» para facilitar la máxima participación y porque Andalucía «necesita llegar al verano con un horizonte político despejado». Ha indicado que ir a las urnas en ese momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses «con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación».

El presidente de la Junta ha recordado que podría haber adelantado las elecciones cuando hubo momentos en que sus oponentes no tenían candidato en referencia al PSOE o a la izquierda de dicho partido. «Habría sido legítimo y legal», ha defendido Moreno quien, sin embargo, ha preferido esperar a cumplir los 4 años de legislatura, algo que no se veía en Andalucía desde 2012, «hace 14 años», ha recordado. Moreno ha destacado que Andalucía «se ha afianzado como uno de los tres motores económicos de España y una de las comunidades que paga menos impuestos», poniendo así el acento en la situación económica.

En su alocución desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Moreno ha señalado que su gestión estos cuatro últimos años ha tenido «aciertos y errores», pero ha destacado que siempre han actuado «con honestidad y rigor». El presidente andaluz ha detallado que en esta legislatura se han aprobado en Andalucía 64 leyes, algo que achaca al «diálogo» con otros partidos de la oposición, algo «inusual». Moreno ha apelado una vez más a la «estabilidad». Tanto a la que ha tenido Andalucía estos últimos cuatro años por la mayoría absoluta de la que goza ahora como la que, ha defendido, necesitará la comunidad en el futuro. «Los próximos meses exigirán gobiernos estables y audaces para que puedan dar respuesta a las dificultades que puedan llegar. Gobiernos que den confianza y seguridad y que tengan la capacidad de tomar decisiones», ha destacado Moreno.

Por eso, Moreno ha deseado que Andalucía llegue al verano «con un gobierno a pleno rendimiento», lo que necesitaría o bien de una mayoría absoluta del PP o de un pacto rápido en caso de que la mayoría no sea suficiente para los populares. El presidente de la Junta, que ha recordado episodios como el accidente ferroviario de Adamuz, donde murieron 46 personas, ha hecho además un llamamiento a los partidos políticos «para que estemos a la altura del pueblo al que representamos y tengamos un proceso electoral limpio, respetuoso, sin mentira, con honestidad y, ¿por qué no decirlo?, con nobleza»

Quinta crisis de Gobierno

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es desde febrero de 2025 la líder del PSOE andaluz tras el XV Congreso Regional de este partido, donde sustituyó a Juan Espadas, quien en enero renunció al cargo. Encarnará la tercera candidatura socialista en las tres últimas citas electorales, tarea que han desempeñado sucesivamente Susana Díaz, Juan Espadas y ahora, Montero. Montero deberá abandonar sus cargos en el Gobierno central para afrontar las elecciones andaluzas, que encarará desde la cifra que en estos momentos representa el suelo del PSOE andaluz en unas elecciones autonómicas: los 30 escaños que le deja Espadas en herencia desde junio de 2022 y quien, a su vez, había recibido un legado de 33 escaños de manos de Susana Díaz, hasta entonces fue la cota más baja de voto al PSOE en unas autonómicas, cifra cosechada en diciembre de 2018.