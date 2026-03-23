Estrasburgo concluye que España no violó los derechos de Junqueras, Turull y Jordi Sànchez

Los líderes independentistas acusados por el proceso soberanista catalán que derivó en la celebración del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI), (primer banco) Jordi Sánchez (i), expresidente de ANC; Jordi Turull (2i), exconsejero de Presidencia; Josep Rull (3i), exconsejero de Territorio y Sostenibilidad; (segundo banco) Oriol Junqueras (3d), exvicepresidente de la Generalitat; Raül Romeva (2d), exconsejero de Asuntos Exteriores; y Joaquim Forn (d), exconsejero de Interior, durante la primera jornada del juicio en el Tribunal Supremo, en una imagen de archivo. Emilio Naranjo | Efe

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha concluido, en una resolución hecha pública este lunes, que España no violó los derechos de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez, tres de los políticos encarcelados preventivamente por las consecuencias del procés independentista. La Corte de Estrasburgo ha rechazado así la petición de los demandantes para que la Gran Sala revisara su paso por prisión, lo que, en la práctica, hace que la sentencia dictada el año pasado, en la que los magistrados rechazaban la denuncia de los tres cargos vinculados a la intentona separatista de 2017, sea firme.

Aquella decisión del TEDH de noviembre ya apuntaba que el Estado español no vulneró los derechos políticos ni la libertad de expresión de Junqueras, presidente de ERC y entonces vicepresidente de la Generalitat encabezada por Carles Puigdemont; Turull, hoy número dos de Junts; y Sànchez, en aquellos días al frente de la Asamblea Nacional Catalana. Los tres habían recurrido a la Justicia europea su ingreso en prisión preventiva, lo que les impidió seguir participando en la vida política de Cataluña tras el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre del 2017 y ocupar los cargos para los que habían sido elegidos. Y los tres, después de ser condenados por el Supremo, fueron indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En sus respectivas demandas, Junqueras, Turull y Sànchez aseguraron que las autoridades españolas buscaban «silenciarlos» e «intimidarlos», unos argumentos que fueron rechazados de forma unánime por los jueces del Tribunal de Estrasburgo. Los magistrados señalaron que estaban acusados de «delitos graves» y que la denegación de sus solicitudes de libertad provisional «no es incompatible con la esencia misma de su derecho a ser elegidos y ocupar un escaño».

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La confirmación ahora de la sentencia añade un revés más a la sucesión de ellos que vienen recibiendo los líderes del 'procés' en su intento de que las decisiones del Estado fueran sancionadas por los jueces europeos.