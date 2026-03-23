Detenidos en Madrid un hombre y los dos sicarios que contrató para prenderle fuego a su esposa

Un vehículo de la Guardia Civil, junto a una ambulancia, en una imagen de archivo. ANA GARCÍA

Los tres detenidos por la Guardia Civil acusados de prender fuego a una mujer de 30 años a la que previamente rociaron con líquido inflamable en una vivienda de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva a principios de febrero son su marido y dos sicarios. La Guardia Civil informó este domingo en un comunicado de estas tres detenciones practicadas el pasado miércoles —dos de ellas en la localidad de Móstoles y otra en el municipio de Quijorna— si bien fuentes de la investigación han detallado a Efe que se trata del marido de la víctima como presunto inductor de la agresión y otro dos hombres como autores materiales.

El brutal ataque se produjo el pasado 2 de febrero cuando la mujer, de 30 años y nacionalidad marroquí, fue rociada con un líquido inflamable en el interior de su domicilio; posteriormente le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50 % de su cuerpo. La mujer aún continúa ingresada en un centro hospitalario madrileño, en tanto que la Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer por completo la agresión.

Según las primeras pesquisas, presuntamente el marido habría encargado el ataque a los dos detenidos. Los tres pasaron a disposición judicial del juzgado de guardia de Navalcarnero (Madrid), que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio en grado de tentativa.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Navalcarnero ha decretado el secreto de sumario en esta causa.