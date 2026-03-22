Silencio y Luto en Torrevieja y Zaragoza, golpeadas por la violencia machista: «El dolor es muy grande»

Varios vecinos guardan un minuto de silencio por el asesinato de una niña de 3 años a manos de su padre, que se ha suicidado posteriormente, celebrado este domingo en la localidad. Pablo Miranzo | EFE

Luto en Zaragoza y Torrevieja tras un sábado negro por las muertes de una mujer asesinada por su pareja y de una niña de 3 años a manos de su padre. Decenas de vecinos y políticos de la localidad alicantina de Torrevieja han guardado este domingo un minuto de silencio como muestra de respeto, solidaridad y respuesta firme a la violencia tras la muerte de una menor de tres años a manos presuntamente de su progenitor, cuando estaba en casa de este. «Es un varapalo muy duro para Torrevieja», ha afirmado este domingo el alcalde del municipio, Eduardo Dolón.

El regidor ha manifestado que siguen «conmocionados», preguntándose «por qué la sociedad y los seres humanos son capaces de hacer el mal». «Quiero transmitir nuestro apoyo y estar al lado de ese hombro que ahora mismo está muy dolido, el de la familia, con la que estamos compartiendo estos duros momentos», ha señalado.

Respecto a la investigación abierta para determinar si se trata de un caso de violencia vicaria, Dolón ha subrayado que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, le informó de que hasta probablemente este lunes no habrá una confirmación por parte de Madrid en este sentido.

«Por eso decreté dos días de luto ayer en la tarde, porque entendía que esta mañana Torrevieja no podía amanecer si no era con las banderas a media asta, para rendir un reconocimiento que no sirve para nada, pero en definitiva es para estar cerca de esa vida», ha explicado.

La madre de la víctima y expareja del presunto autor del crimen se encuentra «en su residencia habitual en su pueblo, con su familia más cercana», tras haber recibido «atención sanitaria» en un hospital de la zona por el shock ante el conocimiento de la noticia, ha apuntado el alcalde. «El dolor es muy grande, pero tenemos que ayudarle y yo creo que la sociedad es parte de esa ayuda y que podemos estar cerca de esta familia para que salga adelante», ha señalado.

Zaragoza ha amanecido también de luto y silencio por la muerte violenta de Silvia, que fue asesinada por su expareja a las puertas del trabajo. Sigue abierta la investigación de la Policía Nacional para esclarecer las circunstancias del asesinato, en el que afloran detalles que denotan la frialdad y crueldad del verdugo, que poseía una licencia deportiva de armas. Pertrechado de dos pistolas y abundante munición, estuvo esperando la llegada de la víctima a su lugar de trabajo, la peluquería que regentaba en la calle Cardenal Cisneros del barrio de Las Fuentes, y, tras efectuar varios disparos, remató a la mujer en el suelo, según ha relatado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien ha confirmado que no había ninguna denuncia por malos tratos en el ámbito familiar ni la mujer se encontraba dentro del sistema VioGen.

Beltrán ha subrayado que frente a la violencia contra las mujeres «no valen medias tintas, ni vale condenar todos los tipos de violencia», por lo que ha instado a ser «valientes» para que las Administraciones se centren permanentemente en la tipología y herramientas propias de prevención y actuación que tiene la protección de las mujeres frente a la violencia ejercida por las parejas o exparejas. Así lo ha asegurado este domingo a la concusión del minuto de silencio convocado frente a la sede del Estado en la Comunidad en recuerdo de Silvia.

Este acto institucional es uno de los cuatro que se han celebrado este domingo en Zaragoza para condenar el crimen machista. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha instado a las diferentes instituciones a seguir buscando medidas para luchar contra la violencia contra la mujer, «y eso solamente lo podemos hacer con unidad, respeto y con muchísima responsabilidad», ha destacado en la valoración que ha hecho en la concentración convocada a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza, que, bajo la pancarta «Contra la violencia de género», colocada en el balcón principal, ha reunido a la corporación municipal y los vecinos que se han querido sumar para expresar con su presencia su repulsa ante el crimen machista de Silvia.

En señal de duelo y apoyo a los familiares, se ha decretado un día de luto y las banderas ondean hoy a media asta.

Tras el minuto de silencio, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha condenado «de manera firme y rotunda este terrible asesinato que nos ha conmocionado a todos». «No hay ninguna justificación posible ante la violencia, y menos cuando se trata de una violencia que arrebata una vida y destroza una familia. Quiero trasladar, en nombre de toda la ciudad de Zaragoza, nuestro pésame y nuestro cariño a la familia de Silvia, una mujer muy querida en el barrio de Las Fuentes. Y de manera muy especial, a sus dos hijos, que hoy quedan huérfanos por culpa de este asesinato».

Por otra parte, ha expresado que «ayer y hoy son días de dolor, tristeza y de conmoción. Lamentablemente, este crimen no es un hecho aislado. La violencia ha acabado ya con 14 mujeres en lo que llevamos de año en España. Son cifras insoportables que nos obligan, como sociedad, a no mirar hacia otro lado. Desde las instituciones tenemos la responsabilidad de actuar con firmeza, pero también de seguir trabajando en prevención, en protección y en concienciación. Porque solo desde la unidad y el compromiso colectivo podremos erradicar esta violencia», ha defendido.

«No están solas, hay salida»

El comisionado para la lucha contra violencia sobre la mujer de la Generalitat Valenciana, Felipe del Baño, ha recordado también este domingo a las víctimas de violencia machista que «no están solas y hay salida ante este tipo de violencia». «La Administración está detrás de ellas para ayudarlas, para acompañarlas, para protegerlas y para sacarlas de ese escenario», ha recalcado Del Baño.

«Ya no acabamos solo en una intervención inicial, sino que acompañamos a las víctimas hasta el final, para procurarles un itinerario de inserción laboral y que nunca vuelvan a depender económicamente de su maltratador, por lo que deben confiar en las instituciones, que siempre estamos a su disposición», ha concluido.