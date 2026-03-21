Therese mantiene en alerta Canarias

1/8 Fuerte oleaje provocado por la borrasca Therese en el litoral de Arrecife (Lanzarote). Adriel Perdomo | EFE 2/8 Rescatado un hombre de avanzada edad en Gáldar (Gran Canaria) tras inundarse su vivienda por las lluvias. POLICÍA CANARIA | EUROPAPRESS 3/8 Turistas en el puerto de Mogán, el viernes. Borja Suarez | REUTERS 4/8 Turista fotografiando las olas gigantes del puerto de Magán, en Gran Canaria. Borja Suarez | REUTERS 5/8 Desperfectos ocasionados por el paso de la borrasca Therese, en la localidad de Tajao, en el municipio tinerfeño de Arico. El Gobierno de Canarias ha activado este sábado la alerta por riesgo de inundaciones. Ramón de la Rocha | EFE 6/8 Uno de los más graves desprendimientos ocurridos en zonas altas de Gran Canaria con el paso de la borrasca Therese. CABILDO DE GRAN CANARIA | EUROPAPRESS 7/8 Varias personas observan el barranco de Arguinegín ante la crecida del caudal del barranco quiquecurbelo | EFE 8/8 Fuerte oleaje provocado por la borrasca Therese en el litoral de Costa Teguise (Lanzarote). En la imagen un turista pasea por Playa Bastián. Adriel Perdomo | EFE

El Gobierno de Canarias ha activado este sábado la alerta por riesgo de inundaciones pluviales y por desprendimientos en las islas occidentales y en Gran Canaria, con motivo del paso del frente de la borrasca Therese, que azota el archipiélago desde el pasado miércoles, por los que las autoridades llaman a extremar la prudencia.

Así, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha instado este sábado a la población a evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo por vías secundarias y del interior de las islas, debido al riesgo de desprendimientos, y a no permanecer cerca de barrancos, que sufren crecidas de caudal tras las fuertes lluvias.

El departamento regional insta, asimismo, a seguir las indicaciones de seguridad y prevención establecidas por los ayuntamientos y Cabildos, respetando la señalización de las vías cerradas. Y ante la crecida y desbordes de barrancos, recuerda, no se debe intentar cruzar el caudal y en caso de ver a alguien en peligro, hay que llamar al 112.

En Fuerteventura, la situación respecto al riesgo de inundaciones es de prealerta.

Las intensas lluvias y fuertes de la borrasca Therese, que han provocado en torno a 600 incidencias en las islas, han obligado durante la jornada al desalojo preventivo de los vecinos de los barrios de Los Pérez y El Hornillo, en el municipio de Agaete, ante el aumento del caudal de la presa de la zona, ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Gran Canaria es una de las islas más afectadas por la borrasca, donde agentes de los bomberos y de la Policía Local de Las Palmas debieron participar en un rescate de varias personas en el barranco de Guiniguada, a la altura del merendero, según informan fuentes del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias y del Ayuntamiento de Las Palmas a la agencia Europa Press. Al parecer, las personas habían quedado aisladas en una zona del barranco a consecuencia de acumulación de agua alrededor tras el paso de Therese.

Therese ha dejado la pasada madrugada notables incidencias también en Tenerife, como desprendimientos de piedras en vías e inundaciones en viviendas, sobre todo debido a los acumulados de lluvias de los últimos días. La estación meteorológica de Cruz de Tea (Granadilla) llegó a registrar hasta 212 litros por metro cuadrado.

Debido a las intensas lluvias al suroeste de la isla, el embalse de Trevejos, en Vilaflor, ya acumula unos mil metros cúbicos. Entre las incidencias registradas en esta isla, se han detectado inundaciones en viviendas en Buenavista, así como en el parking de la Avenida Síbora, en Los Silos, y en Playa Chica, en El Médano, según ha precisado a los medios la corporación insular, que detalla que la situación más complicada se concentraría en el litoral de Granadilla. En la pasada madrugada, si bien la fuerza del mar y las olas no fueron tan intensas como la noche del jueves, la lluvia y viento provocó algún despredimiento de piedras, como el de la TF-28, en Los Blanquitos, así como la caída de algún bidón de agua a la vía.

La borrasca ha dejado nevadas en el Teide. Con la activación del Plan Insular de Emergencias desde el miércoles pasado, los accesos al Parque Nacional continúan cerrados.

Aeropuertos: cancelaciones y despidos

Los aeropuertos del archipiélago han registrado ya, hasta primera hora de la tarde de este sábado, 24 cancelaciones, más tres desvíos, con el paso de Therese por las islas, que deja fuertes vientos, lluvias y oleaje.

Según informa Aena, los fenómenos meteorológicos adversos en el Aeropuerto de La Palma han provocado la cancelación de hasta 21 operaciones, procedentes de Tenerife Norte (12), de Gran Canaria (5), de Tenerife Sur (1), de Düsseldorf (1), de Faro (1) y de Madrid (1).

También se han producido tres desvíos, dos de ellos con origen en Oporto y Berlín, que fueron desviados hacia la ciudad lusa, y el último, procedente de Fráncfort, fue redirigido hacia Lanzarote.

En el Aeropuerto de El Hierro se produjeron tres cancelaciones, todas ellas con origen en Tenerife Norte.

Se reanudan las clases presenciales

La actividad lectiva presencial se retomará este lunes, según lo previsto, en todos los centros educativos de Canarias, después de que la borrasca Therese provocase que el jueves y viernes se desarrollaran las clases de forma telemática. Esta medida responde a la finalización de la confluencia de factores meteorológicos adversos que han afectado a las islas estos días y que, previsiblemente, culminará este domingo.

Durante los días en los que se ha mantenido la actividad lectiva en modalidad telemática, el sistema educativo habría continuado funcionando con normalidad generalizada, según la consejería. Así, las conexiones y accesos a las plataformas y herramientas de teleformación habilitadas se desarrollaron sin incidencias reseñables.

Estas medidas se adoptaron de forma progresiva ante la evolución de las condiciones meteorológicas, con la implantación de la actividad no presencial durante la jornada del jueves en La Palma, La Gomera, Tenerife, El Hierro y La Graciosa, así como en Gran Canaria en los turnos de tarde y noche, extendiéndose el viernes a toda Canarias.