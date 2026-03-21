Detenido por quemar un piso con una mujer dentro en Barcelona

Imagen de archivo de los Mossos.

Los Mossos d’Esquadra han detenido este sábado a un hombre por provocar un incendio en un piso con una mujer dentro en les Franqueses del Vallès (Barcelona) el viernes por la noche. No hay que lamentar heridos, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

El hombre intentó huir del lugar de los hechos por un balcón antes de ser detenido, explican las mismas fuentes.

Los bomberos recibieron el aviso a las 23.32 horas y desplazó 6 dotaciones hasta el lugar de los hechos, donde no encontraron a nadie en el interior del piso ni en el resto del bloque de viviendas, que había sido evacuado por los propios vecinos antes de la llegada de los agentes, que apagaron definitivamente el incendio sobre la medianoche.

Los Mossos han abierto una investigación para determinar las causas que han llevado al detenido a provocar este fuego.