Vox inicia otra purga de críticos con un expediente para expulsar a su exlíder en Castilla y León

Pinto & Chinto

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, aseguró ayer que el partido le ha abierto un expediente al exvicepresidente de Castilla y León y todavía afiliado de la formación, Juan García-Gallardo. Un asunto que, «seguramente», remarca el hombre fuerte de la calle Bambú, concluirá con su expulsión del partido ultraconservador.

El secretario general de Vox trató de dejar claro que la formación política está centrada en las tres negociaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León. «Pasando absolutamente del ruido y de los gritos de los alrededores», destacó. Pero sí aclaró que García-Gallardo será solo pasado en Vox debido por «calumnias y por decir auténticas barbaridades».

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El exvicepresidente autonómico elevó el tono contra el que es su partido el 9 de febrero, cuando Vox designó oficialmente a Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León, como candidato en esta comunidad. Para el exdirigente era la consumación de una traición. Una vez se acabó el paso por las urnas, García-Gallardo aumentó su presencia en medios y, también, sus críticas a Vox. «A este paso, Vox quedará como el plan de pensiones de Abascal», destacó en El Mundo. Del presidente de Vox aseguró que cobra un tercer sueldo a través de su mujer por «unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y causa de disolución». El también exportavoz parlamentario deslizó que, si Vox desapareciera, algún partido debería ocupar su espacio ideológico.

Cruce de reproches

García-Gallardo recibió muchas críticas de voces del partido. A varios les respondió con contundencia. «Fuera de Vox los desagradecidos, los desgraciados, los traidores», tuiteó el diputado Manuel Mariscal. «Tú has fallado a tu familia por no perder un sueldo público [...] El desgraciado eres tú», respondió el exvicepresidente.

El partido ultraconservador insiste en acusar al PP de alentar al sector crítico de la formación. El secretario general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, acusó a los populares de tratar de sabotear los eventuales pactos en clave autonómica al incitar a los perfiles contrarios a la dirección a que critiquen al partido.

El líder de esta corriente crítica, que reclama un congreso que revise el mandato de Abascal, es el exportavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros. Aumentó también su presencia mediática, aunque lo hizo semanas antes que García-Gallardo. Además, impulsó un manifiesto que insistía en la idea del congreso y criticaba la gestión de Abascal: «La lealtad política es a las ideas, no a las personas».