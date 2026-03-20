Peinado plantea de nuevo juzgar a Begoña Gómez ante un jurado y la cita en Semana Santa
MADRID / COLPISA
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El magistrado, que unifica las investigaciones contra la mujer de Sánchez, zanja que la imputada tuvo un cambio «inmediato y significativo en su trayectoria profesional» tras la llegada de su marido a Moncloa20 mar 2026 . Actualizado a las 19:53 h.
Juan Carlos Peinado no ceja en su empeño de sentar a la mujer de Pedro Sánchez ante un jurado popular. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha dictado un auto de 46 páginas, en