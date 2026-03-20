Peinado plantea de nuevo juzgar a Begoña Gómez ante un jurado y la cita en Semana Santa

Begoña Gómez durante su comparecencia en la comisión que la investiga en la Asamblea de Madrid. Actualmente, la esposa de Pedro Sánchez está imputada por corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional. JAVIER LIZÓN | EFE

Juan Carlos Peinado no ceja en su empeño de sentar a la mujer de Pedro Sánchez ante un jurado popular. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha dictado un auto de 46 páginas, en