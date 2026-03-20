Peinado plantea de nuevo juzgar a Begoña Gómez ante un jurado y la cita en Semana Santa

Melchor Saiz Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Begoña Gómez durante su comparecencia en la comisión que la investiga en la Asamblea de Madrid. Actualmente, la esposa de Pedro Sánchez está imputada por corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.
Begoña Gómez durante su comparecencia en la comisión que la investiga en la Asamblea de Madrid. Actualmente, la esposa de Pedro Sánchez está imputada por corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional. JAVIER LIZÓN | EFE

El magistrado, que unifica las investigaciones contra la mujer de Sánchez, zanja que la imputada tuvo un cambio «inmediato y significativo en su trayectoria profesional» tras la llegada de su marido a Moncloa

20 mar 2026 . Actualizado a las 19:53 h.

Juan Carlos Peinado no ceja en su empeño de sentar a la mujer de Pedro Sánchez ante un jurado popular. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha dictado un auto de 46 páginas, en

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