Investigan si un mando de la comisaría del Senado humilla e insulta a los agentes a su cargo

Imagen de archivo del Senado Jesús Hellín | EUROPAPRESS

La Dirección General de la Policía ha abierto una evaluación interna de riesgos psicosociales en la comisaría especial del Senado tras unas denuncias sindicales que apuntan al mando destinado en la Cámara Alta por presuntos casos de acoso laboral y estrés. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha detallado en una nota de prensa que se trata de una «situación insostenible» por los «graves riesgos psicosociales» que padecen los agentes destinados en la comisaría del Senado. Añaden que es «consecuencia directa de los patrones conductuales y el estilo de liderazgo nocivo ejercido por el responsable de la unidad».

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que la Dirección General de la Policía ha incoado un expediente de «evaluación de riesgos psicosociales» cuyo cometido es analizar el clima laboral en la comisaría especial desde el ámbito de los riesgos laborales. El SUP recuerda el «reguero de incidencias» del mando que ostenta la jefatura de la comisaría especial del Senado, citando su paso por las unidades de intervención policial (UIP) de Madrid.

Ambiente de terror, humillaciones e insultos

«El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid dictó sentencia en la que estableció el nexo de causalidad directo entre el ambiente tóxico y acoso laboral generado en la unidad y el trastorno adaptativo ansioso severo que sufrió un policía, reconociendo su jubilación como ocasionada en acto de servicio», han apuntado desde el SUP. El sindicato alude a informes médicos que relatan el «ambiente de terror» con episodios de «humillaciones, insultos e incluso burlas».

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Este sindicato cita también el paso de este mando por la comisaría local de Leganés, «una plantilla donde infundió el miedo bajo la amenaza constante de expedientes disciplinarios y que llevó a los agentes a percibir su destino como un castigo». Por este motivo, el SUP ha reclamado que se adopten «medidas correctoras para apartar estas dinámicas en la Policía Nacional» y que la situación laboral que se vive en el Senado cese de inmediato. De no ser así, concluye, el sindicato emprenderá acciones legales.