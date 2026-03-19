El Gobierno cambiará la ley para considerar como accidente laboral el descarrilamiento de Adamuz

Lugar del accidente ferroviario, en el término de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas el 18 de enero. Salas | EFE

El Gobierno realizará una modificación legal para que el siniestro de Adamuz tenga la misma consideración que un accidente laboral. Así lo anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Los desayunos de RTVE y Efe.

La número dos del Ejecutivo remarcó que esta iniciativa se llevó a cabo también con la dana de Valencia. «Creemos que es de justicia hacerlo también ahora», añadió Montero, que estimó que la medida se ratificará «en breve». El motivo de este cambio es que, bajo esta nueva consideración, las indemnizaciones son considerablemente más elevadas y podrán abarcar diferentes situaciones: pensiones de viudedad, orfandad o incapacidad permanente.

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Del mismo modo, la titular de Hacienda avanzó que, desde este jueves, la Agencia Tributaria empezó a pagar las ayudas a autónomos y empresas afectadas por las inundaciones de febrero en Andalucía y Extremadura.

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, valoró positivamente el anuncio de la vicepresidenta segunda. Eso sí, matizó que la iniciativa parte de la propia asociación, y no del Gobierno. Samper detalló que hace once días mantuvo, junto a otros dos miembros de la organización, un encuentro con el ministro de Transportes, Óscar Puente. «En esa reunión le solicitábamos varias cosas y le exponíamos cuál era nuestra situación de desamparo, y sobre esos requerimientos que le hacíamos pues ha empezado a responder con esta», destacó a Europa Press el presidente de la asociación.

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La asociación de víctimas

Un día antes, el miércoles, el colectivo de víctimas del accidente de Adamuz había denunciado en una nota de prensa el «completo y manifiesto abandono institucional» en el que, remarca el texto, incidirán hoy en una manifestación en la ciudad de Huelva.

La asociación considera que existe una responsabilidad compartida en el siniestro en la provincia de Córdoba: Gobierno central (Transportes), el ADIF, las aseguradoras de Renfe e Iryo, los servicios de emergencia y los sanitarios. A estos dos últimos les achacan la tardanza a la hora de atender a los pasajeros heridos. «Especialmente grave resulta, además, la falta de explicaciones y asunción de responsabilidades ante la descoordinación en emergencias la noche del siniestro: más de 45 minutos para atender al Iryo, y más de una hora y cuarto para identificar y asistir al Alvia», destacan.