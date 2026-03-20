Cuatro columnas de docentes avanzan hacia el centro de Barcelona en la última jornada de paro

La protesta de docentes ante el edificio de servicios educativos de Girona USTEC·STES | EUROPAPRESS

Centenares de docentes avanzan en una manifestación hacia el centro de Barcelona en cuatro columnas que han partido de puntos diferentes de la ciudad en la última jornada de huelga de la semana del sector educativo en Cataluña para reclamar mejoras y criticar el acuerdo entre el Gobierno y CC.OO. y UGT. Las columnas partieron de Fabra i Puig con avenida Meridiana, Gran Vía con rambla de Prim, la plaza de Francesc Macià y la Ciudad de la Justicia y confluirán hacia el mediodía en la plaza de Tetuán, donde está previsto que arranque una gran manifestación que acabará frente al Parlamento, en el parque de la Ciudadela.

Antes de iniciar las marchas hacia el centro de la ciudad, los docentes han llevado a cabo cortes de vías en diferentes puntos de la ciudad, que han complicado el tráfico diario, en especial en los accesos a la capital, como la B-23 y la confluencia con la avenida Diagonal. Este viernes es el último día de una semana de huelga educativa territorializada, en el que los sindicatos convocantes han llamado a la movilización de los docentes de toda Cataluña para presionar al Gobierno con el fin de que reabra la negociación y mejore el acuerdo que pactó con CC.OO. y UGT.

Los sindicatos convocantes son Ustec, Professors de Secundària, Intersindical y CGT, a los que se ha sumado el Sindicato de Estudiantes. En el Parlamento, la marcha de los docentes confluirá con la convocada por los médicos, que también están en huelga.

Además de los docentes de la red pública, este viernes están llamados también a la huelga los profesionales de la concertada, así como el personal de administración y servicios, los monitores de ocio y comedor y los estudiantes de secundaria. Tras cuatro días de movilizaciones consecutivas, Ustec y Aspepc, que lideran las protestas, han exigido al Gobierno que se siente a negociar otro acuerdo diferente al pactado con CC.OO. y UGT y han llamado a la sociedad a «desbordar Barcelona» este viernes.

«Es inaceptable que el Gobierno no quiera negociar con la mayoría del colectivo. Seguimos con firmeza y hacia adelante exigiendo el retorno a la negociación, rota por la Administración», asegura Ustec en un comunicado en su web.

Esta misma mañana, la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha defendido en una entrevista con TV3 el acuerdo educativo firmado por el Gobierno con CC.OO. y UGT por ser «ambicioso» y «valiente», y ha asegurado que, en estos momentos, no hay margen para mejorarlo porque «los recursos son los que son».

Romero ha pedido abrir un «debate sereno» sobre el modelo educativo de Cataluña y ha instado a los sindicatos que protagonizan las movilizaciones a «ser constructivos».

«Estamos siempre dispuestos a hablar, pero hemos hecho un buen acuerdo, ambicioso y valiente», ha asegurado la consejera, que ha puesto el acento en «el esfuerzo especial» que ha hecho el Gobierno para incrementar el sueldo de los docentes y dotar a la escuela de más recursos.