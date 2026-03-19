Aldama denuncia intimidaciones tras entregar al juez el sobre con la supuesta financiación ilegal del PSOE

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo, en una imagen de archivo Eduardo Parra | EUROPA PRESS

El empresario Víctor de Aldama denuncia haber recibido amenazas tras conocerse públicamente que entregó en la Audiencia Nacional un sobre de la empresa petrolera pública venezolana PDVSA, en el que, según, asegura, hay pruebas de la presunta financiación ilegal del PSOE. Aldama asegura que la difusión de esa entrega es interesada, ya que se trata de un tema «delicado». Globalia, empresa a la que pertenece Air Europa, envió este jueves documentación al Tribunal Supremo en la que asegura que Aldama no logró que Venezuela pagase los 205 millones de dólares que debía a Air Europa y por ello no le pagó por su intermediación, dado que el contrato estaba supeditado a que lograse ese objetivo. Globalia detalla que Air Europa fletó once vuelos, nueve desde Shenzhen (China) a Madrid para transportar el material sanitario de Soluciones de Gestión. Precisa que los tres primeros «se gestionaron a través del Ministerio de Asuntos Exteriores» debido a que Air Europa no operaba en China y necesitaba «los correspondientes permisos».