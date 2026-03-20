La defensa del exjefe de la Policía Nacional denuncia que el abogado de la denunciante lo calumnia en sus apariciones públicas

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, camino a la primera declaración ante el juez junto a sus abogados Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Los letrados del exdirector adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González sostienen que la agente que le denunció por presunta agresión sexual solo quiere «causar el mayor mal» y argumentar que había una relación de jerarquía entre ambos para poder percibir una jugosa pensión. En un escrito presentado ante el juzgado especializado en violencia sobre la mujer que investiga al jefe de la policía, los letrados de la defensa se refieren a las declaraciones que prestaron ante el juez el pasado martes tanto González como la agente para pedir que se aperciba al letrado de la acusación por revelar públicamente el contenido de las actuaciones. En este sentido, detallan que ha dado datos de la denuncia en más de 40 apariciones públicas con la finalidad de que el acusado parezca culpable antes de ser juzgado.

En concreto, los letrados solicitan que se le aperciba «para que se abstenga de realizar nuevas manifestaciones públicas que revelen, tergiversen o valoren el contenido de la presente instrucción, especialmente cuando dichas manifestaciones son contradictorias con lo realmente ocurrido en el procedimiento y con la propia solicitud de plena reserva formulada por dicha representación, lo que compromete el carácter reservado» del proceso.

Sostienen que ese letrado, Jorge Piedrafita, trasladó el contenido de las declaraciones «de manera claramente selectiva y contando falsas verdades», omitiendo deliberadamente «todas aquellas partes de las declaraciones y del contenido del audio que evidencian las múltiples contradicciones» en las que incurrió la agente supuestamente agredida y acosada.

Y concluyen que se presenta como víctima «una persona que sube al domicilio por propia voluntad con un arma reglamentaria; que permanece por propia voluntad; requiriendo continuamente información de forma inquisitiva; que se le invita varias veces a marcharse; que adopta una actitud cariñosa; que requiere que se le preste más atención; que recrimina que no se le haga caso y que se despide con un 'adiós, cariño, nos vemos el domingo'».

Jorge Piedrafita, abogado de la denunciante del DAO Alberto Ortega | EUROPAPRESS

«La realidad es que es una persona celosa, posesiva y resentida con la única intención de causar el mayor mal a mi mandante y, que en caso de conseguir una impensable sentencia condenatoria, poder recibir hasta el 200 % de salario (...) por su más que probable jubilación», añaden.

Ese es el motivo por el que la agente insiste en decir «que estaba en acto de servicio acatando órdenes de alguien que ni siquiera es su superior jerárquico, como ella misma reconoce», aclara el escrito, que añade que la agente manifestó que «ya había denunciado en varias ocasiones a otro compañero con el que había mantenido otra relación de afectividad con pésimo resultado judicial».

La defensa detalla que la agente reconoció que fue al piso del ex-DAO voluntariamente, porque quería saber si él le mentía sobre otras supuestas relaciones con mujeres, y que no abandonó el lugar porque quería explicaciones. Explica que en la declaración la agente negó inicialmente que dijera a González «nos vemos el domingo» y no recordaba si dijo «adiós, cariño», como se escucha en el audio que ella aportó a la causa, y sobre el que el juez preguntó a ambos en varias ocasiones.

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También reconoció que tras la supuesta agresión sexual ella llamó a González, aunque niega que lo hiciera hasta seis veces, como refleja un documento aportado a la causa por su abogado, detalla el escrito. Sobre las declaraciones que hizo el letrado de la agente, en las que se aseguraba que en el audio se escuchaba una cremallera de un pantalón, el escrito de la defensa dice que la agente reconoció que su pantalón era de botón y ese sonido «nítido y prolongado» es compatible con el de la cremallera de la riñonera que la agente llevaba con una pistola dentro.

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Por todo ello, los letrados de la defensa, ejercida por José Carlos Velasco e Ignacio Fuster, piden al juez que aperciba al abogado de la acusación «para que se abstenga de realizar nuevas manifestaciones públicas que revelen, tergiversen o valoren el contenido de la presente instrucción», como lleva haciendo «desde que se filtró la querella en los medios de comunicación hace ya más de un mes», con «más de cuarenta intervenciones públicas relativas al contenido de la misma y al contenido del audio aportado».