PP, Vox y Junts corrigen y endurecen en el Senado la ley de multirreincidencia

Vista del hemiciclo del Senado, en el que se votaron en sesión plenaria las modificaciones a la ley de multirreincidencia. JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

El pleno del Senado aprobó este miércoles la reforma penal impulsada por Junts para endurecer el castigo a la multirreincidencia en el delito, con la incorporación de varias modificaciones de PP, Vox y Junts, por lo que será devuelta al Congreso para su aprobación definitiva tras su paso por la Cámara Alta. El Congreso tendrá que decidir ahora si valida o rechaza las modificaciones incorporadas por el Senado. El debate en el pleno estuvo marcado por el choque entre quienes defienden un endurecimiento penal y quienes alertan de sus efectos.

El PSOE advirtió de que las enmiendas impulsadas por PP y Vox introducen una «agenda ultra» en la ley. Uno de los cambios incorporados modifica la ley de extranjería para reforzar las garantías frente a la impunidad. Plantea que las autorizaciones de residencia requieran la ausencia de antecedentes penales tanto en España como en los países de residencia anteriores, así como la inexistencia de procedimientos penales relevantes.

Además, propone denegar la residencia a quienes hayan sido condenados como reincidentes y establece que la Administración pueda recabar informes policiales para valorar posibles amenazas al orden público. El PP sostuvo que «una democracia fracasa si no protege a la gente honrada frente a quien vive de violar la ley» y denunció que el sistema actual permite que, con él, algunos delincuentes «hurtan una y otra vez sin consecuencias».