Sánchez aplaza la presentación de los Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una rueda de prensa, en el Palacio de la Moncloa. ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS

El Gobierno sigue dilatando la fecha de presentación de los Presupuestos. En la rueda de prensa junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a entender que renuncia a presentar de forma inminente unas cuentas públicas para los que, por ahora, no tiene apoyos suficientes. Su argumento es que hay que ser conscientes de la «gravedad de la situación» internacional, en referencia a la guerra de Irán, y de las consecuencias que tendrá «en términos socioeconómicos» en España. Según explicó ante las preguntas sobre las cuentas públicas, el Gobierno está gestionando en este momento «una de las mayores crisis» que ha tenido que afrontar en todo su mandato.

Montero no aclara el plazo

El Ejecutivo renuncia así a presentar los Presupuestos en el primer trimestre del 2026, como e había comprometido, a pesar de que en este momento gobierna con las cuentas públicas del 2022, aprobadas en una situación económica y una coyuntura internacional muy distintas a las actuales.

La guerra y sus consecuencias le sirvieron también a Sánchez para restar importancia a si las ayudas incluirán o no medidas sobre la vivienda, como exige Sumar. «Entrar en si es esta medida u otra con la gravedad de la situación que tenemos encima de la mesa...», dijo, dejando la cuestión en el aire.

Horas antes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, eludió concretar una fecha para llevar las cuentas al Congreso. Se limitó a asegurar que el Ejecutivo sigue trabajando «para traer unos Presupuestos durante este año». Respondía así a la presión de los diputados del PP, que le preguntaron por las cuentas públicas. «¿Qué Presupuestos va a presentar usted, los de 2024, los de 2025, los del 2026, todos juntos o realmente ninguno?», le dijo el secretario general del PP, Miguel Tellado, mientras que el diputado popular Elías Bendodo mantuvo el tono y le preguntó si presentará las cuentas antes de dejar el Gobierno para preparar la campaña en Andalucía.

Montero les respondió reprochándoles que, ante una situación «muy seria» como la guerra de Irán, el PP se limite a hacer «chistes o chascarrillos».